Sin mencionar a la AFA, el Gobierno de Javier Milei celebró la liberación del gendarme Nahuel Gallo

El Gobierno argentino confirmó que Nahuel Agustín Gallo , cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina detenido en la Venezuela desde diciembre de 2024, fue liberado y ya se encuentra fuera de ese país.

El Gobierno de Javier Milei confirmó la liberación de Nahuel Gallo quien permanecía detenido en la Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024 en un caso denunciado como desaparición forzada. En el comunicado oficial se precisó que el gendarme “se encontraba en situación de desaparición forzada desde el 8 de diciembre de 2024” y que “ha sido liberado y ya se encuentra fuera de la República Bolivariana de Venezuela”.

La Cancillería, sin mencionar a la Asociación del Fútbol Argentino (que habría intervenido en la liberación del gendarme) expresó además su “reconocimiento por las múltiples gestiones realizadas por países aliados que contribuyeron a ejercer la presión internacional necesaria para lograr su liberación”. En ese marco, destacó “el firme apoyo del Gobierno de la República Italiana, del Gobierno de los Estados Unidos de América, así como también de la organización no gubernamental Foro Penal, cuya labor en la defensa de los derechos humanos ha resultado fundamental”.

La República Argentina confirma que el ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo, Cabo Primero de la Gendarmería Nacional, quien se encontraba en situación de desaparición forzada desde el 8 de diciembre de 2024, ha sido… — Pablo Quirno (@pabloquirno) March 1, 2026 El texto oficial también valoró la colaboración de “tantas otras personas e instituciones que han colaborado desde el anonimato para llegar a esta deseada liberación”, en referencia a gestiones diplomáticas y humanitarias que se mantuvieron durante más de un año.

En otro tramo, el Gobierno argentino remarcó que “la privación ilegítima de la libertad y la desaparición forzada constituyen graves violaciones a los derechos humanos que no pueden ser toleradas por la comunidad internacional”, fijando así su posición política y jurídica frente al caso.