Cuándo llegaría Nahuel Gallo al país tras estar secuestrado 450 días en Venezuela
Nahuel Gallo, recientemente liberado tras más de 14 meses detenido, ya viaja de regreso al país en un vuelo privado gestionado por la AFA y la Federación Venezolana de Fútbol, en un avión habitual de la dirigencia del fútbol.
El Gendarme Nahuel Gallo, recientemente liberado por el Gobierno venezolano, está regresando al país en un vuelo privado gestionado por Claudio Chiqui Tapia, en nombre de la Asociación del Fútbol Argentino y en forma conjunta con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).
El vuelo partió desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar (Caracas) a las 16.51 de Argentina, estimándose su arribo a Buenos Aires después de la medianoche.
Galló está siendo trasladado en un avión Lear Jet 60, matrícula LV-KMA, que suele utilizar Tapia para sus movilizarse, tanto para las cuestiones relacionadas con su función en AFA, como para circunstancias privadas.
Se trata de un jet privado de gran porte, utilizado habitualmente para traslados oficiales de la dirigencia del fútbol y que ha servido como vehículo para esta misión humanitaria.
Esta aeronave también solía se usada por Fred Machado, detenido y procesado en Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y estafas vinculadas al tráfico aéreo de drogas.
De no mediar inconvenientes meteorológicos o técnicos, se prevé que el aterrizaje ocurra entre las 00.30 y las 2.30 del lunes.
El avión aterrizaría en Ezeiza, y se trasladaría a la zona del FBO, que es dónde llegan los vuelos privados. Ahí llegó la Selección después de salir campeona en Qatar y ahí suele llegar Messi cuando viene a Buenos Aires, por ejemplo, además de personalidades y funcionarios nacionales y extranjeros, dado su nivel de privacidad y control personalizado.