Cuándo llegaría Nahuel Gallo al país tras estar secuestrado 450 días en Venezuela

El Gendarme Nahuel Gallo , recientemente liberado por el Gobierno venezolano, está regresando al país en un vuelo privado gestionado por Claudio Chiqui Tapia , en nombre de la Asociación del Fútbol Argentino y en forma conjunta con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

El vuelo partió desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar (Caracas) a las 16.51 de Argentina, estimándose su arribo a Buenos Aires después de la medianoche.

Galló está siendo trasladado en un avión Lear Jet 60, matrícula LV-KMA, que suele utilizar Tapia para sus movilizarse, tanto para las cuestiones relacionadas con su función en AFA , como para circunstancias privadas.

Se trata de un jet privado de gran porte, utilizado habitualmente para traslados oficiales de la dirigencia del fútbol y que ha servido como vehículo para esta misión humanitaria.

Esta aeronave también solía se usada por Fred Machado , detenido y procesado en Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y estafas vinculadas al tráfico aéreo de drogas.

De no mediar inconvenientes meteorológicos o técnicos, se prevé que el aterrizaje ocurra entre las 00.30 y las 2.30 del lunes.

El avión aterrizaría en Ezeiza, y se trasladaría a la zona del FBO, que es dónde llegan los vuelos privados. Ahí llegó la Selección después de salir campeona en Qatar y ahí suele llegar Messi cuando viene a Buenos Aires, por ejemplo, además de personalidades y funcionarios nacionales y extranjeros, dado su nivel de privacidad y control personalizado.