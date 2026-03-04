Citan a declarar a Nahuel Gallo en la causa por violaciones a los derechos humanos en Venezuela

El juez federal Sebastián Ramos convocó al gendarme y le pidió al cuerpo de seguridad al que se encuentra afectado un informe previo para evaluar si está en condiciones de prestar testimonio bajo juramento.

El magistrado federal Sebastián Ramos hizo lugar al pedido de la querella y citó al gendarme Nahuel Gallo a declarar como testigo en el marco de la causa que investiga presuntas violaciones sistemáticas de derechos humanos atribuidas a la estructura del Estado venezolano.

Ramos consideró que la declaración de Gallo podría aportar su conocimiento sobre los sucesos “denunciados como ejecutados por la estructura del Estado venezolano” y forman parte de una investigación que apunta a determinar la existencia de una “violación sistemática de los derechos humanos fundamentales por parte de sus autoridades”.

La decisión se tomó tras el pedido del abogado querellante Farini Duggan. A partir de allí, el juez entendió que escuchar al testigo podría resultar “pertinente y útil” para reforzar el “plexo probatorio acumulado” en el caso.

Sin embargo, previo a fijar fecha de audiencia, el magistrado Ramos le requirió a la Gendarmería Nacional Argentina la elaboración de un informe técnico. El pedido apunta a que, mediante la evaluación de un grupo interdisciplinario de la fuerza, se determine si el testigo está en condiciones de declarar bajo juramento, en qué plazo podría hacerlo y bajo qué modalidad específica.