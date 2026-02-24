Estelita Muñoz lanzó una bomba y reveló la verdad oculta sobre Jorge Rial y sus hijas

La exesposa de Luis Ventura rompió el silencio sobre la familia de Rial y sorprendió a todos con sus declaraciones

Estelita Muñoz, sacudió el mundo del espectáculo con declaraciones que dejaron a todos sorprendidos. La mediática habló sobre un tema muy delicado relacionado con Jorge Rial y sus hijas, Morena y Rocío, centrándose en los detalles de su adopción.

Lo que en un principio parecía un proyecto familiar planeado por Jorge junto a Silvia D'Auro, y que hoy no mantiene vínculo con las chicas, se convirtió en un verdadero escándalo.

Estelita Muñoz Foto: Instagram Estelita Muñoz, exesposa de Luis Ventura. Instagram. Según contó la exesposa de Luis Ventura, el periodista inicialmente no tenía intención de convertirse en padre. La mujer aseguró con convicción que Rial nunca buscó adoptar, y que la adopción sólo se concretó gracias a la intervención de su expareja.

"La verdad es que quien decidió adoptar fue ella, no Jorge. En ese momento él no quería ser padre, pero cuando tenían un problema que parecía que se iban a divorciar, Silvia metía lo de la adopción y quiero aclarar que todo fue legal", afirmó Muñoz.

jorge rial portada Muñoz aseguró que fue Silvia D'Auro quien quería adoptar. Con detalle y seguridad, Muñoz compartió información que evidencia su cercanía con la familia y su conocimiento de la situación, fruto de su vinculo con Ventura. "La mamá de Morena estaba embarazada de siete meses, a la cual ella conoce así que no estoy diciendo nada incorrecto, era de Tucumán, y Silvia fue a traer a la señora a vivir a la casa de la madre de Rial, Victoria, en la zona de Munro", contó Estelita.