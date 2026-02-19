Jorge Rial no tuvo piedad con Roberto García Moritán y lo destrozó en redes: "Después lloras y te..."

La polémica por Vinícius Júnior salió de la cancha y derivó en un feroz enfrentamiento entre el periodista y el ex de Pampita.

El cruce entre Benfica y Real Madrid por la ida de los playoffs de la UEFA Champions League terminó eclipsado por una grave denuncia de racismo. Tras convertir el 1-0, Vinícius Júnior celebró de cara a la tribuna local, gesto que le valió una tarjeta amarilla y desató un tumulto entre futbolistas de ambos equipos. En medio de empujones y reproches, el brasileño quedó cara a cara con Gianluca Prestianni.

Según se observó en la transmisión oficial, el delantero del Real Madrid acusó al argentino de haberle dicho "mono", un insulto de tinte racista. La escena fue confusa: el ex Vélez se cubrió la boca con la camiseta al hablar, por lo que no pudo comprobarse qué dijo. La tensión escaló al punto de que Vinicius se negó a continuar y se sentó en el banco de suplentes mientras el árbitro activaba el protocolo correspondiente. Tras varios minutos de interrupción y ante la falta de pruebas concluyentes, el encuentro se reanudó.

Esto fue lo que ocurrió en el partido entre Benfica y Real Madrid El cruce entre Vinícius y Prestianni Finalizado el partido, el atacante de la selección brasileña volvió a expresarse en redes sociales. En su cuenta de Instagram calificó de "cobarde" a su rival y cuestionó tanto la amonestación que recibió por el festejo como la aplicación del protocolo antirracismo por parte del arbitraje, insistiendo en la necesidad de sanciones más firmes ante este tipo de episodios.

En tanto que, en las redes sociales, muchos dieron su opinión sobre lo ocurrido y uno de los que decidió meterse de lleno en la discusión fue Roberto García Moritán, cuyo mensaje en X terminó encendiendo una nueva polémica fuera de la cancha.

Jorge Rial X "Basta de brasileros provocando y agrediendo si después no se bancan el filamento groso", expresó el ex de Pampita. El comentario fue leído por muchos usuarios como una defensa al futbolista argentino y generó fuertes críticas por el tono elegido en un contexto especialmente sensible.