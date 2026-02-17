El posteo de Vinícius tras el escándalo con Prestianni: "Los racistas son, ante todo, cobardes"

Si bien en el momento se activó el protocolo antirracista, el juego se reanudó sin aplicar ninguna sanción. Esto se debió que que no se pudo corroborar fehacientemente que el joven delantero argentino hubiera proferido el presunto insulto, ya que al momento de hacerlo se tapó la boca con la camiseta. Pero los ánimos no se calmarían con el pitazo final.

Luego del encuentro, Vini, que no habló ante la prensa en el estadio, se expidió al respecto en redes sociales: "Los racistas son, sobre todo, cobardes. Necesitan ponerse las camisetas en la boca para mostrar lo débiles que son. Cuentan con la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigarlos", apuntó en primera instancia, con la mira puesta tanto en Prestianni como en el arbitraje y la organización del torneo.

"Nada de lo que pasó hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi familia. Recibí una tarjeta amarilla por celebrar un gol. Todavía no entiendo por qué. Del otro lado, apenas un protocolo mal ejecutado que no sirvió de nada", continúa el descargo que el 7 de la Casa Blanca publicó en las historias de su cuenta de Instagram.

"No me gusta aparecer en situaciones como esta, especialmente después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid , pero es necesario", sentenció finalmente Vinícius .

Mbappé bancó a Vinícius en redes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KMbappe/status/2023896324496650701?s=20&partner=&hide_thread=false BAILA @vinijr and please never stop.

They will never tell us what we have to do or not. — Kylian Mbappé (@KMbappe) February 17, 2026

Muchos de sus compañeros le manifestaron públicamente su apoyo. Quien también se expresó en redes fue Kylian Mbappé, que le dejó un motivador mensaje en X relacionado a su manera de festejar, tras la cual se desencadenó todo: "Baila, Vini, y por favor nunca pares. Nunca podrán decirnos qué podemos o no hacer", escribió, junto a un emoji de una mano levantada, un icónico gesto de la lucha contra el racismo.

El comunicado de la CBF tras el incidente entre Vinícius y Prestianni

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CBF_Futebol/status/2023893936100474923?s=20&partner=&hide_thread=false A CBF se solidariza com Vinícius Júnior, vítima de mais um ato de racismo nesta terça-feira, após marcar pelo Real Madrid contra o Benfica, em Lisboa.



Racismo é crime. É inaceitável. Não pode existir no futebol nem em lugar algum.



Vini, você não está sozinho.



Sua atitude ao… pic.twitter.com/rNGsZLvvpi — brasil (@CBF_Futebol) February 17, 2026

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) expresa su solidaridad con Vinícius Júnior, víctima de un nuevo acto de racismo este martes, tras marcar para el Real Madrid ante el Benfica en Lisboa.

El racismo es un delito. Es inaceptable. No puede existir ni en el fútbol ni en ningún otro lugar. Vini, no estás solo. Su actitud al activar el protocolo es un ejemplo de valentía y dignidad. Estamos orgullosos de usted.

Nos mantendremos firmes en la lucha contra toda forma de discriminación. Estamos a tu lado. Siempre.