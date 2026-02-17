La durísima sanción a la que se expone Gianluca Prestianni si se confirma que le dijo "mono" a Vinícius

Tras el tanto, se produjo un encontronazo entre ambos y el crack brasileño rápidamente acudió al árbitro del encuentro, con quien acusó al joven delantero argentino de haberle dicho "mono". El colegiado inmediatamente aplicó el protocolo antirracista y frenó el juego. Sin embargo, tras 10 minutos de demora por la revisión, el encuentro se reanudó ya que no se pudo corroborar fehacientemente que se hubiera proferido dicho insulto.

El momento del insulto de Prestianni a Vinícius Jr El cruce entre Vinícius y Prestianni Esto se debió, principalmente, a que cuando se produjo el cruce entre ambos, el ex Vélez se tapó la boca con la camiseta, impidiendo que se le pudieran leer los labios. Aún así, todos los jugadores del Merengue que estaban alrededor dieron fe de los dichos de Vini. Kylian Mbappé incluso señaló que pronunció la palabra "mono" 5 veces seguidas.

Tras este episodio, le corresponde a la UEFA ahora analizar lo sucedido y tomar cartas en el asunto. Y si llegan a corroborar que efectivamente Prestianni dijo lo que lo que Vinícius y sus compañeros aseguran que dijo, podría exponerse a una sanción más que severa.

"Cualquier entidad o persona, sujeta al reglamento, que insulte la dignidad humana de un individuo o grupo de individuos por cualquier motivo, incluyendo el color de piel, la raza, la religión, el origen, el género o la orientación sexual, estará sujeta a una suspensión de al menos 10 partidos o por un período de tiempo determinado, o a cualquier otra sanción apropiada", indica el artículo 14 del reglamento.