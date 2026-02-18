El llamativo análisis de Juanfer Quintero tras el trabajoso triunfo ante Ciudad de Bolívar: "No ganamos sufriendo"

Juan Fernando Quintero, autor del gol que le dio la victoria de River, habló sobre lo que fue el encuentro contra Ciudad de Bolívar y del momento del equipo.

De este modo se salvó de un nuevo papelón y pudo avanzar a la próxima instancias, en la que enfrentará a Aldosivi de Mar del Plata. De todos modos, volvió a dejar muchas dudas en cuanto al funcionamiento y la efectividad ofensiva, y una nueva caída, más ante un rival de Segunda División, hubiera sido lapidaria.

Las declaraciones de Juanfer Quintero tras el trabajoso triunfo ante Ciudad de Bolívar Las declaraciones de Juanfer Quintero tras el trabajoso triunfo ante Ciudad de Bolívar Juanfer, el salvador del Millonario, habló tras la victoria e hizo un llamativo análisis sobre el desarrollo del encuentro: "No ganamos sufriendo. Dentro de todo, el fútbol argentino es muy competitivo, sabemos lo que pasa en estos partidos. La lógica es que gane River, pero todos hacen un buen trabajo. Tuvimos chances, pero no clarificamos en el área. Tuvimos la pelota la mayor parte del tiempo, nos merecíamos el triunfo por lo que hicimos en el campo. Es un puntapié para lo que viene", apuntó en primera instancia.

Por otro lado, se refirió a las dificultades que está teniendo el equipo para poder mostrar su mejor versión: "No todos asumimos el juego de la misma forma, todos tenemos cualidades diferentes. Lo más importante es que River gane. A veces nos peca la ansiedad, pero creo que más allá de todo, hicimos varias cosas buenas desde el juego. Nos faltó concretar más jugadas", sostuvo el colombiano.