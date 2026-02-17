La acusación de Mbappé a Prestianni en la cara y un fuerte pedido contra el argentino: "Eres un puto racista"

Tras el incidente con Vinícius Jr, Kylian Mbappé fulminó a Gianluca Prestianni durante y luego del partido por el presunto insulto racista al brasileño.

Real Madrid venció este martes a Benfica en Lisboa por la ida de los playoffs de la Champions League. Fue un duelo muy caliente, con numerosos encontronazos, y que se vio marcado por el grave incidente entre Gianluca Prestianni y Vinícius Jr, quien acusó al primero de decirle "mono", y por el cual se activó el protocolo antirracista.

Este lamentable episodio generó fuertes reacciones por parte de todos los jugadores del Merengue. Entre ellos, se destaca la intervención de Kylian Mbappé, quien manifestó todo su apoyo por su compañero y fulminó al joven delantero argentino durante y luego del encuentro, en el campo de juego y ante los micrófonos.

Mbappé insultó a Prestianni por "racista" en pleno partido El insulto de Mbappé a Prestianni en pleno partido Primero, en pleno partido, al poco tiempo de que se reanudara el juego tras 10 minutos de demora, el crack francés fue a buscar al ex Vélez y le repitió, cuatro veces y en la cara, "Eres un puto racista; eres un puto racista...". Pero el campeón del mundo en Rusia 2018 no se quedó solo con eso y redobló la apuesta tras la conclusión del cotejo.

Mbappé liquidó a Gianluca Prestianni tras el incidente con Vinícius Mbappé liquidó a Gianluca Prestianni tras el incidente con Vinícius "El número 25 de Benfica, no quiero decir su nombre porque no lo merece, empezó a hablar. No es aceptable, pero ha pasado en el fútbol y pasará. Pero después ha metido su camiseta aquí, tapándose la boca, y dijo que Vini es un mono, cinco veces. Yo lo escuché y hay jugadores de Benfica que lo han escuchado también. Después de este punto ha empezado todo lo que han visto", aseguró Kiki en diálogo con la prensa a la salida de los vestuarios, evitando nombrar a Prestianni.