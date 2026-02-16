Vinicius Jr dio a sus 4 selecciones candidatas al Mundial 2026 y sorprendió con una llamativa omisión

La figura del Real Madrid y de Brasil se sumó al famoso juego y armó una lista mencionando a los combinados que mejor llegan a la Copa del Mundo. ¿A quiénes eligió?

Vinicius Js no dudó al mencionar a las selecciones favoritas para la Copa del Mundo. Foto: EFE

La cuenta regresiva para el inicio del Mundial 2026 comenzó hace rato y la expectativa es cada vez más grande. Y el que se metió de lleno en la máxima cita fue nada menos que Vinicius Jr: el delantero del Real Madrid y la Selección de Brasil se sumó al famoso juego de las selecciones favoritas y, sin dudarlo mucho, eligió a sus candidatos.

Los candidatos que eligió Vinicius Jr. a ganar el Mundial 2026, con una llamativa omisión En una charla exclusiva con Ibai Llanos, reconocido streamer español, el crack mundial armó su lista y mencionó a los equipos más fuertes del momento con una frase contundente. “Portugal, España, Francia y Argentina son las selecciones más fuertes hoy en día”, sentenció.

Lo más llamativo, sin embargo, no fue que nombrara a la Albiceleste, sino que dejara afuera a la Verdeamarela. Sí, Vinícius no incluyó a Brasil entre los máximos candidatos pese a ser la selección más ganadora en la historia de los Mundiales, con cinco títulos.

Vinicius Vinicius no ve a Brasil como una de las candidatas para quedarse con el Mundial 2026. @vinijr Las expectativas del crack brasileño de cara a la Copa del Mundo Aun así, dejó en claro cuál es su objetivo primordial con la camiseta del Scratch. “He ganado mucho, pero quiero seguir ganando. Este año, espero que ganemos nuestra sexta estrella de campeonato con Brasil”, afirmó, con más deseo que seguridad.

En esa misma línea, el 7 de la Casa Blanca también destacó el impacto que tuvo la llegada de Carlo Ancelotti a la Selección de Brasil, que hasta entonces venía en caída libre. “Ha cambiado la cara del equipo. Jugamos mejor, más felices y más tranquilos”, aseguró, con elogios directos para el italiano.