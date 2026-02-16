El lapidario comentario de Ruggeri sobre Cavani por su precalentamiento en Boca-Platense: "¿Juega o está en el CT?"

Oscar Ruggeri fue tajante al opinar sobre Edinson Cavani tras su reaparición en el empate en cero de Boca ante Platense en la Bombonera.

El Cabezón Ruggeri opinó de manera contundente sobre la actitud de Cavani en el calentamiento previo a su regreso frente a Platense.

El regreso de Edinson Cavani a Boca Juniors no fue el esperado. Tras más de tres meses sin jugar por una lumbalgia, que incluso lo dejó afuera de la pretemporada, el delantero ingresó a los 66 minutos frente a Platense en un duelo que terminó igualado 0-0 en la Bombonera.

Tras el encuentro por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026, una imagen previa recorrió todos lados: Edinson Cavani primero haciendo pases con una heladerita y luego sentado encima, mientras el resto del plantel realizaba la entrada en calor. A partir de eso, Oscar Ruggeri lo cuestionóduramente en F90 por ESPN.

Así fue la entrada en calor de Edinson Cavani antes del Boca-Platense. Así fue la entrada en calor de Edinson Cavani antes del Boca-Platense. Video X: @Juanpexeneixe "Esta es la imagen que tiene que evitar. No parece un jugador de fútbol. Yo pregunto: salen los suplentes a calentar, ¿y a quién buscás vos como cámara? A Cavani. Lo vas a dejar pegado. Eso es lo que me extraña a mí de este crack", comenzó diciendo el exdefensor.

"Es imposible que hagas algo así cuando estás por jugar un partido. No importa si no vas a entrar: ponete a estirar al costado del loco. Por ahí no lo quiere hacer porque tiene miedo o lo que sea, pero ponete a estirar al lado. Parece cuando me levanto yo a ver si hago algo. Esta imagen sale al mundo, la ven todos. Vos decís: 'che, ¿juega o está dentro del cuerpo técnico?'. Me extraña de él", exclamó.

La crítica de Oscar Ruggeri a Cavani tras su regreso La dura crítica de Ruggeri a Cavani La dura crítica de Ruggeri a Cavani. ESPN Ruggeri también puso en duda el papel de Cavani como referente en Boca. "Estos son los tipos en los planteles que tienen que contagiar: los de nombre, los poderosos. Tienen que estar al lado de los titulares gritándoles ‘dale, vamos, metele’. Que te grite Cavani si estás calentando te da una energía bárbara. Ahora, si me doy vuelta y lo veo sentado así…".