Video: la entrada en calor de Edinson Cavani que indignó a los hinchas de Boca en el 0-0 ante Platense

Edinson Cavani volvió a jugar después de 77 días, aunque quedó en el ojo de la tormenta por un insólito episodio que no tardó en viralizarse en redes sociales.

Cavani regresó a las canchas y quedó en le centro de la escena.

Boca volvió a dejar una pálida imagen en el Torneo Apertura, esta vez en el decepcionante empate sin goles ante Platense en la Bombonera. Pero más allá del resultado y el flojo nivel del equipo de Claudio Úbeda, lo más destacado del partido fue el regreso de Edinson Cavani a las canchas.

El Matador, que todavía no había sumado minutos en lo que iba del 2026 por lesión, volvió a jugar de manera oficial después de 77 días. Sin embargo, al mismo tiempo el uruguayo quedó en la mira por una acción que no se vio en TV y luego se viralizó en redes sociales.

La entrada en calor de Edinson Cavani que indignó a los hinchas de Boca El hecho en cuestión ocurrió en la previa del encuentro frente al Calamar, cuando un hincha captó con su celular los movimientos del plantel xeneize durante la entrada en calor. Allí, todos los jugadores de Boca estaban haciendo la activación precompetitiva, a excepción de Cavani: mientras los suplentes jugaban el famoso "loco", el charrúa se mantuvo a un costado con total parsimonia tirando paredes contra una conservadora.

Para colmo, después de un intento fallido, el ex PSG y Manchester United fue a buscar la pelota lejos y luego decidió sentarse en la conservadora a observar cómo se movían sus compañeros. "Que metido está... se cansó, se cansó, se cansó. Listo", soltó el hincha, que grabó la secuencia completa desde la popular.

Así fue la entrada en calor de Edinson Cavani antes del Boca-Platense. Así fue la entrada en calor de Edinson Cavani antes del Boca-Platense. Video X: @Juanpexeneixe El video, claro, tuvo una repercusión negativa en redes y la gente de Boca quedó indignada con la actitud de un Matador que ya viene siendo mirado de reojo desde hace rato por sus constantes lesiones y su enemistad con el gol.