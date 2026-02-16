El sincericidio de Leandro Paredes tras el flojo partido de Boca ante Platense: "Duele"

El capitán del equipo comandado por Claudio Úbeda fue tajante al hablar del pobre nivel que mostró Boca en el empate sin goles frente al Calamar.

Leandro Paredes fue tajante al hablar del pobre nivel que mostró Boca en el empate ante Platense.

Boca estaba obligado a dar vuelta la página y darle una alegría a su gente tras la derrota ante Vélez en Liniers. Sin embargo, el equipo de Claudio Úbeda no pasó del 0-0 ante Platense en la Bombonera y se fue silbado por todos los hinchas.

Además, esa no fue la única mala noticia para todos los hinchas xeneizes, ya que a los 37’ minutos del ST, Leandro Paredes pidió el cambio por una molestia en su tobillo derecho. Al salir del campo, el capitán se recostó sobre el banco de suplentes, con muestras de mucho dolor en la zona de la lesión.

Tras concluir el encuentro, el campeón del mundo con la Selección argentina se fue hacia los vestuarios con hielo en esa zona, no antes sin hablar con los medios y hacer una fuerte autocrítica por el flojo presente futbolístico del club.

Video: Paredes pidió el cambio y encendió las alarmas Leandro Paredes abandonó la cancha con un dolor en su tobillo La dura autocrítica de Leandro Paredes tras el empate sin goles frente a Platense "Duele. Duele hacer este tipo de partidos, los dos partidos de visitantes que hicimos... Obviamente tenemos que cambiar muchísimas cosas, mejorar muchísimas cosas, hacer autocrítica y mejorar para lo que viene", sentenció en diálogo con ESPN.

“Es parte de la confianza el rendimiento del equipo y se debe mejorar en el día a día y en lo personal con la insistencia de que no hay más fórmula que seguir trabajando y tratar de mejorar para el próximo partido", agregó Leandro Paredes.