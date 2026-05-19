Boca dejó escapar un triunfo clave: qué necesita ahora para clasificar a octavos de final

Boca Juniors vivió una noche cargada de tensión en La Bombonera y terminó empatando 1-1 frente a Cruzeiro por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores . El resultado dejó al conjunto argentino obligado a definir su clasificación en la última jornada de la fase de grupos.

El Xeneize comenzó mejor y logró ponerse en ventaja a los 15 minutos del primer tiempo gracias a una gran acción colectiva. Leandro Paredes filtró una asistencia precisa para el uruguayo Miguel Merentiel, quien definió con categoría para establecer el 1-0.

Con la ventaja a favor, Boca manejó el desarrollo durante gran parte de la primera etapa y parecía encaminar un triunfo fundamental para quedar a un paso de los octavos de final.

Boca empató 1 a 1 ante Cruzeiro y define su clasificación en la última fecha.

En el complemento, el conjunto brasileño mostró otra actitud y aprovechó una desatención defensiva para llegar a la igualdad. A los 54 minutos, Kaiki Bruno asistió a Fágner, quien sacó un remate certero para marcar el 1-1 definitivo.

El partido cambió nuevamente a los 68 minutos, cuando Cruzeiro se quedó con diez jugadores por la expulsión de Gerson. Sin embargo, Boca no logró capitalizar la ventaja numérica en el tramo final y terminó dejando escapar dos puntos importantes en su pelea por avanzar de ronda.

Con este empate, Cruzeiro se mantiene como líder del Grupo D y la definición quedó completamente abierta de cara a la sexta y última fecha de la fase regular.

grupo d Así quedó el Grupo D tras el empate entre Boca y Cruzeiro. Conmebol

Qué necesita Boca para clasificar a octavos de final

Tras la igualdad frente al conjunto brasileño, las cuentas para Boca quedaron ajustadas de cara a la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El equipo argentino recibirá a Universidad Católica en La Bombonera y, en principio, una victoria le asegurará la clasificación directa a los octavos de final, alcanzando los 10 puntos y dejando sin chances al conjunto chileno.

Sin embargo, también existe un escenario alternativo que podría favorecer al Xeneize. Si Barcelona derrota a Universidad Católica en la fecha pendiente y luego Boca empata ante los chilenos en la última jornada, el equipo argentino necesitará que Barcelona no le gane a Cruzeiro. En ese caso, Boca y Universidad Católica finalizarían con ocho puntos y el conjunto de la Ribera avanzaría en el segundo puesto detrás del elenco brasileño.

El panorama se complicaría si Barcelona vence a Universidad Católica y luego también derrota a Cruzeiro en la última fecha. Con un empate entre Boca y Universidad Católica, los tres equipos —Boca, Universidad Católica y Cruzeiro— terminarían igualados con ocho unidades, por lo que la clasificación se definiría mediante diferencia de gol (y otros criterios de desempate establecidos por la Conmebol).

De esta manera, el cierre del Grupo D se transformó en una verdadera final para Boca Juniors, que buscará sostener sus aspiraciones continentales en una definición cargada de tensión e incertidumbre.

Todos los escenarios posibles de Boca