El padre de Leandro Paredes despejó las dudas sobre los rumores de su salida de Boca: "No lo mueve nadie"

Antes las versiones que indicaban que Lean se iría de Boca el próximo mercado, Daniel Paredes dejó en claro cuál es la situación de su hijo en el club.

El padre de Paredes se refirió a los rumores de la supuesta salida de Lean de Boca.

Tras la eliminación en el Torneo Apertura, Leandro Paredes quedó en el centro de la escena, tanto por algunas críticas que recibió por parte de la prensa como también por los rumores que indicaban que el próximo mercado de pases, tras el Mundial 2026, se iría de Boca Juniors.

Si bien el campeón del mundo no dio muestras de querer abandonar el barco, quedaron en el aire estas versiones que adelantaban una impensada salida a mitad de temporada. Sin embrago, Daniel Paredes, padre el futbolista, desmintió que su hijo se vaya a ir en el corto plazo.

El padre de Leandro Paredes desmintió su salida de Boca Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lanumero12comar/status/2056887989075153399?s=20&partner=&hide_thread=false “DE ACÁ NO LO MUEVE NADIE A LEO”



Daniel, el padre de Leandro Paredes, DESMINTIÓ los RUMORES de una posible partida de #BOCA. “Está 10 puntos, hay que ganar hoy”, agregó. pic.twitter.com/ARV96G8LzC — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) May 20, 2026 "Leandro está 10 puntos. Hay que ganar hoy (contra Cruzeiro por la Libertadores) y después vemos qué pasa. Está con más ganas de quedarse en Boca que nunca. De acá no lo mueve nadie", aseguró este martes por la noche en diálogo con Radio Splendid AM 990, para llevar tranquilidad a todo el pueblo xeneize.