Polémica: el enfrentamiento de las mujeres de la Selección contra Leandro Paredes y sus pactos matrimoniales

En plena efervescencia mundialista, Leandro Paredes se convirtió en el protagonista inesperado de un conflicto que sacude la paz del entorno de la Selección Argentina . El mediocampista quedó en el centro de la polémica tras ganarse el repudio de las parejas de sus compañeros.

Las mujeres del plantel lo acusan de ser "irresponsable" y una mala influencia para sus maridos, un profundo enojo que se gestó por sus polémicos pactos matrimoniales con Camila Galante y que terminó de explotar tras salir a la luz sus graves faltas de compromiso en el ámbito profesional.

Embed - El fuerte enojo de las mujeres de la Selección con Leandro Paredes por un polémico motivo: "Se los lleva de..."

La bomba detonó directamente en la intimidad del famoso grupo de WhatsApp que comparten las parejas de los futbolistas. Según reveló el periodista Santiago Riva Roy en Bondi Live, el escándalo comenzó cuando las mujeres se enteraron de la particular dinámica amorosa que el jugador mantiene con su esposa.

El comunicador detalló que el matrimonio tendría una especie de relación abierta o, al menos, las infidelidades totalmente blanqueadas. Riva Roy aclaró que no se trata de engaños a escondidas, ya que Galante está al tanto de todo y no ocupa el rol de mujer sufrida, pero este acuerdo de absoluta libertad encendió todas las alarmas en el resto de las familias.

leandro paredes y camila galante Paredes y Galante tendrían una relación abierta. Archivo MDZ

El rechazo de las botineras no pasa por el juzgamiento moral, sino por el miedo a que esa soltería encubierta arrastre a sus propios maridos. Las mujeres consideran que Paredes no tiene "los patitos en fila", que "está en cualquiera" y que su estilo de vida representa un peligro inminente para el grupo.

El periodista fue contundente al explicar la postura de las esposas, asegurando que ellas ponen la responsabilidad de la fidelidad de sus parejas en Paredes, viéndolo lisa y llanamente como ese amigo peligroso que se los lleva de joda y los aleja de la conducta familiar. Por este motivo, el consenso general sería aislarlo y "limpiarlo" del círculo íntimo.

Como si esta lapidaria etiqueta afectiva no fuera suficiente para destruir su imagen pública, a la furia de las esposas se le sumó un insólito episodio de irresponsabilidad laboral que dejó a todos boquiabiertos. El aura de hombre desconectado de sus obligaciones se potenció cuando trascendió que, hace pocos días, Paredes dejó plantado a todo el equipo de rodaje de una importantísima publicidad para una tarjeta de crédito.