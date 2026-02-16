Miguel Borja confirmó un interés de Boca y confesó por qué no aceptó la oferta

Miguel Ángel Borja se refirió al interés del cuadro de la Ribera y reveló los motivos por el cual desestimó la propuesta para vestir la camiseta azul y oro.

Miguel Ángel Borja se refirió al interés de Boca y dio a conocer el motivo por el cual no aceptó la propuesta.

Luego de su salida de River a fines del 2025, Miguel Ángel Borja volvió a ser ese delantero goleador que el Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos necesita. En sus primeras presentaciones con el cuadro asiático, el Colibrí convirtió 4 goles y brindó una asistencia, números que superan su último año en el Millonario.

Ahora, con la cabeza puesta en su nuevo club y mientras intenta llegar de la mejor manera para que Néstor Lorenzo lo convoque para disputar el Mundial 2026, el delantero colombiano habló en una entrevista con la FM y explicó cómo se dio su salida del cuadro de Núñez.

Borja Miguel Ángel Borja atraviesa un buen presente en Emiratos Árabes Unidos. X @AlWaslSC “Tenía claro que se había cumplido un ciclo. Fueron días muy intensos para familia y para mí. Viví momentos muy importantes en el club y es por ello que la camiseta de River tiene un significado especial para mí”, sentenció.

Miguel Ángel Borja confirmó el interés de Boca y explicó porque rechazó al club Por otro lado, Miguel Ángel Borja se refirió al interés de Boca en este mercado de pases. En un principio todo parecía indicar que iba a vestir la camiseta del Xeneize, pero finalmente terminó rechazando la oferta para jugar en México (algo que tampoco sucedió y por ello terminó en Emiratos Árabes Unidos).