¡Bombazo! La decisión que Miguel Ángel Borja le comunicó a Boca y qué hizo Riquelme

Tras varios idas y vueltas en las negociaciones, Borja se comunicó con el Xeneize tras tomar una decisión sobre su futuro. Ante ello, JRR se movió.

Cuando todo parecía que su futuro estaba en el fútbol mexicano, Miguel Ángel Borja podría dar uno de los saltos más importantes y polémicos en su carrera futbolística. Tras irse libre de River, el delantero colombiano lanzó unas llamativas declaraciones en ESPN sobre si Juan Román Riquelme lo llamaría para jugar en Boca y su respuesta fue más que positiva.

Ahora, en las últimas horas, desde el entorno del Colibrí se comunicaron con una persona muy allegada al presidente del Xeneize y le hicieron saber que el exdelantero de Atlético Nacional y Junior quería ponerse la camiseta azul y oro.

Miguel Angel Borja quiere jugar en Boca



así se lo hizo saber el delantero colombiano a una persona muy cercana a Juan Roman Riquelme



desde el club le respondieron que están evaluando su contratación pic.twitter.com/OXO8mROj3L — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) December 18, 2025 Además, otra dato que Borja le dio a la dirigencia de Boca es que no tiene sobre la mesa ningún acercamiento del fútbol mexicano, ya que algunos consideraban que estaba utilizando al club para así terminar de abrochar su salida a un club de la Liga MX. Además de que tampoco quiere irse del país.

Boca le hizo una oferta formal a Miguel Ángel Borja Ante la respuesta positiva por parte del Colibrí, en las últimas horas, Juan Román Riquelme y toda la CD del cuadro de la Ribera tomaron una decisión con el futbolista colombiano: le hicieron una oferta formal con un contrato a largo plazo por varios años, pero el valor económico no está cerca de lo que pide el jugador, según informó César Luis Merlo en diálogo con Picado TV.