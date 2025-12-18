La elocuente opinión de Palermo sobre la posibilidad de que Borja juegue en Boca: "No es un histórico de River como para que..."

Desde que la semana pasada Miguel Ángel Borja, tras su salida de River Plate, no descartó la posibilidad de jugar en Boca Juniors si lo llamaban, ha generado todo tipo de reacciones y opiniones encontradas, de un lado y del otro. Y si bien todo indica que será refuerzo de Cruz Azul, todavía no hay nada cerrado.

En ese sentido, con las puertas de Brandsen 805 aún abiertas para el colombiano, no se quedó sin dar su punto de vista el máximo goleador histórico, ídolo indiscutido y multicampeón del Xeneize, Martín Palermo, cuya palabra es más que autorizada para opinar tanto de lo que suceda en el club de la Ribera como de delanteros.

Martín Palermo analizó la posibilidad de que Borja juegue en Boca Martín Palermo analizó la posibilidad de que Borja juegue en Boca Este jueves al mediodía, en diálogo con Mariano Closs para F12 por ESPN, al Titán, que viene de despedirse de Fortaleza, fue consultado sobre la posibilidad de que el Colibrí se calce la camiseta azul y oro luego de irse del Millonario. "Siendo el Borja de Demichelis, te rinde y te hace goles. Para Boca necesitás eso", indicó sin dudarlo.

Siguiendo con su análisis, se refirió a lo que fue su flojo último año en la Banda: "Con Gallardo obviamente no rindió. Pero es lo de siempre. No rindió Borja porque el equipo no funcionó. ¿Por qué un delantero no hace goles? Bueno, porque el momento del equipo no es bueno y pasan otras cosas...", apuntó el histórico artillero.