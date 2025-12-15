El guiño del representante de Miguel Ángel Borja que ilusiona a Boca: "Prioriza estar en un..."

Juan Pablo Pachón, manager de Borja, admitió sondeos y fue claro sobre la prioridad del colombiano de cara al próximo paso de su carrera.

Borja sorprendió al admitir que “uno no puede cerrar las puertas” cuando le preguntaron por Boca.

Boca dio un primer paso y la chance empezó a tomar volumen. Miguel Ángel Borja aparece en el radar xeneize y, aunque todavía no hay charlas formales, desde el entorno del delantero colombiano reconocieron contactos y dejaron abierta la puerta a un posible pase que impactaría de lleno en el mercado.

Juan Pablo Pachón, mánager del atacante, no esquivó el tema. “La verdad hay acercamientos de varios grandes del continente, algo lógico tratándose del máximo goleador de River Plate en las últimas dos décadas y del colombiano con más goles en la historia de la Copa Libertadores y del fútbol argentino. Al estar libre, es normal que genere interés y morbo”, expresó en declaraciones a Olé.

Consultado puntualmente por Boca, Pachón evitó hablar de una oferta concreta, pero sí marcó el perfil del jugador. “Es lógico que lo busquen los grandes del continente. Miguel está preparado para grandes retos. Y prioriza jugar en una liga competitiva al máximo, porque su objetivo es jugar el Mundial para Colombia”, explicó.

El entorno de Miguel Ángel Borja no descartó su llegada a Boca Pachón Borja OléJuan Pablo Pachón, representante de Borja, no descartó la chance de que el delantero colombiano llegue a Boca. Foto: Olé. En otro tramo de la charla, el representante hizo foco en los números de Borja. En la Copa Libertadores comparte el cuarto puesto histórico de goleadores con 31 tantos junto a Daniel Onega y Gabigol, mientras que en River alcanzó los 62 goles y quedó como el tercer extranjero más goleador del club, detrás de Enzo Francescoli y Walter Gómez, igualando a Juan Pablo Ángel.

Si bien desde su entorno también reconocen la posibilidad de un destino en Cruz Azul de México, Pachón dejó una frase que alimentó las especulaciones. “Ya veremos lo que sucede, yo creo que todo es posible”, dijo, antes de reforzar la idea central: “Miguel prioriza estar en un grande del continente”.