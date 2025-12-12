El ídolo de Boca que pidió por Borja tras su salida de River y el guiño al Xeneize: "Es el 9 que necesita"

Luego de que el propio Borja dejara abierta la puerta, una de las glorias de Boca expresó sus ganas de que el jugador del Millo se vista de azul y oro.

Una figura importante en la historia de Boca pidió por la llegada de Borja.

Ya alejado del mundo River, Miguel Ángel Borja lanzó una frase bomba que generó muchísimo revuelo en el fútbol argentino. Después de que le preguntaran el famoso "¿Y si te llama Román?", el delantero colombiano que todavía pertenece al Millonario (su contrato finaliza el 31 de diciembre y se irá libre) sorprendió a todos y dejó abierta la posibilidad de jugar en Boca.

“Tengo un hermano aquí que es hincha de Boca y se reía apenas escuchó. Uno no puede cerrar las puertas, decir ‘de esta agua no beberé’”, soltó el delantero de 32 años en diálogo con F90, programa de ESPN. Claro, esa declaración reciente no tardó mucho en dar vueltas por las distintas veredas contrarios y uno de los primeros en expresar fue nada menos que un ídolo xeneize: Alberto Márcico.

El Beto Márcico no tiene dudas: quiere a Borja con la camiseta de Boca Lejos de escaparle de mostrarse en contra de eso, el Beto expresó sus ganas de que Borja se vista de azul y oro con una frase contundente: "Es el 9 que necesita Boca", confesó el exfutbolista en charla con FM Delta. De hecho, el propio colombiano habló sobre este interés del pasado.

El Beto Márcico habló de las elecciones de Boca y dejó marcada su postura Foto: Foto: archivo Dicho por él mismo: el Beto Márcico quiere a Borja en Boca tras su salida de River. El campeón con Boca del Apertura 92' ya había pedido al ex Junior de Barranquilla en 2021, cuando su nombre sonó fuerte en los pasillos de la Ribera y él mismo había dado el visto bueno para su incorporación. De hecho, el propio Borja habló sobre el fuerte interés del Xeneize en el pasado y reveló: “Tuve contactos con gente del Consejo, después de la Copa América que se jugó en pandemia. Tuve acercamiento por ellos y no se dio por cosas ajenas a lo deportivo”.