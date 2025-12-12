La gran iniciativa de Racing para los hinchas que no viajan a la final con Estudiantes en Santiago

A horas de la definición del Clausura, Racing anunció una tremenda medida para aquellos socios y no socios que no estarán presentes en el Madre de Ciudades. Los detalles.

La dirigencia de Racing y un tremendo gesto para los hinchas que no viajan a Santiago para la final. FotoBaires.

Después del triunfazo 1-0 ante Boca en la Bombonera que lo metió de lleno en la final del Torneo Clausura, Racing ya piensa en lo que será el mano a mano decisivo frente a Estudiantes, que también avanzó tras imponerse por la mínima en el clásico platense ante Gimnasia. Y mientras el equipo de Gustavo Costas prepara el duelo por el título, la dirigencia movió rápido para acompañar a los hinchas que no viajarán a Santiago del Estero.

La dirigencia encabezada por Diego Milito dispuso siete vuelos chárter y cerca de 40 micros que se agotaron en cuestión de minutos, dejando a miles sin la posibilidad de viajar. Frente a esa situación, el club decidió acompañar a quienes se quedan en Buenos Aires con una iniciativa que ya es oficial: habrá pantalla gingante en el Cilindro de Avellaneda.

Confirmado: Racing abrirá las puertas del Cilindro para la final ante Estudiantes Tal como sucedió a fines de 2024 en la final de la Copa Sudamericana ante Cruzeiro, la Academia abrirá las puertas de su estadio para que los socios y no socios que no estarán presentes en el Madre de Ciudades sigan el match frente al Pincha de manera única.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/1999458769147658616&partner=&hide_thread=false



Nuestra casa albergará a los hinchas para que puedan seguir en Buenos Aires la definición del Torneo Clausura que se jugará en Santiago del Estero, viendo la final en una pantalla con calidad cinematográfica.



El acceso… pic.twitter.com/stueMauIL4 — Racing Club (@RacingClub) December 12, 2025 Los detalles de la iniciativa de la dirigencia “Nuestra casa albergará a los hinchas para que puedan seguir en Buenos Aires la definición del Torneo Clausura que se jugará en Santiago del Estero, viendo la final en una pantalla con calidad cinematográfica”, comunicó Racing este viernes por la mañana en todas sus redes sociales.

Además, detallaron que el estadio abrirá sus puertas desde las 18 horas, con accesos habilitados por Colón y General Paz, y por Colón y Pedro de Mendoza. Para el evento estarán disponibles las plateas B, C y E.