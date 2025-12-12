Bomba: River quiere arrebatarle un refuerzo al Inter Miami de Lionel Messi

River inició gestiones por uno de los futbolistas que la rompió en Inter Miami a lo largo de 2025 y debe regresar a su antiguo club. De quién se trata.

El mercado de pases de River avanza a paso firme. Si bien todavía no cerró refuerzos, el equipo de Marcelo Gallardo mantiene negociaciones activas por varios jugadores y podría cerrar un par de caras nuevas antes de fin de año. No obstante, la danza de nombres no para y apareció un nuevo e importante futbolista en el radar.

Se trata de Tadeo Allende, el delantero argentino que viene de tener un 2025 formidable como compañero de Lionel Messi en Inter Miami. El ex Godoy Cruz fue clave en la histórica consagración en la MLS siendo el segundo máximo goleador de las Garzas, solo por detrás de la Pulga: 22 goles y tres asistencias en 47 partidos.

River se mete en la pelea por Tadeo Allende: en cuánto está tasado su pase El atacante de 26 años finalizó su préstamo en el elenco del sur de Florida y debe regresar al Celta de Vigo, club dueño de su pase. Sin embargo, es casi un hecho que no permanecerá allí dado a que tiene muchos pretendientes, y uno de ellos es River.

Messi festeja el gol con Tadeo Allende, autor del 1-0 de Inter Miami vs. Toronto. Allende fue una de las figuras de Inter Miami en 2025. Foto: @InterMiamiCF Según informó Juan Cortese, periodista que cubre el día a día del Millonario en TyC Sports, el equipo español tasó a Allende en US$10.000.000. Claro, desde Núñez no están dispuestos a pagar esa cifra por el futbolista de 26 años y preparan una oferta a préstamo con cargo y opción de compra.