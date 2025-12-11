River realizó su primera oferta formal al Benfica por Gianluca Prestianni: de qué se trata

Gianluca Prestianni es uno de los jugadores que más gustan en River, por lo que el club ya le presentó al Benfica una propuesta para ficharlo.

Habiendo quedado atrás un olvidable y decepcionante 2025, River Plate planifica lo que será su 2026, en el que no disputará la Copa Libertadores después de 11 años y tendrá como único compromiso internacional la Sudamericana. El mercado de pases, aún sin comenzar formalmente, ya empieza a tomar algo de forma en Núñez.

Como primer paso, Marcelo Gallardo se deshizo de varios jugadores, como Miguel Ángel Borja y los héroes de Madrid. Pero ahora, la prioridad es traer refuerzos que estén a la altura de las expectativas del club, aunque con un presupuesto más limitado que en años anteriores. Y uno de los nombres que más gustan es el de Gianluca Prestianni.

River ya avanzó por Gianluca Prestianni Gianluca Prestianni Argentina Marruecos Prestianni brilló en las selecciones juveniles y ya debutó en la Mayor, aunque está teniendo pocos minutos en Benfica. EFE El delantero de 19 años, que ha sido una de las grandes figuras de la Selección argentina Sub 20 de Diego Placente y que ya tuvo su debut en la Mayor, está teniendo pocos minutos en el Benfica, por lo que en Portugal no verían con malos ojos cederlo a otro equipo para que tenga más rodaje y regrese en mejor forma.

En ese sentido, River le hizo a cuadro lisboeta su primera oferta formal por el ex Vélez. La misma consiste en un préstamo por un año con un cargo de 800 mil dólares. Además, incluiría una opción de compra del 50% del pase por US$ 4 millones. En caso de ir por la totalidad de la ficha, el monto total sería de 8 millones de dólares.