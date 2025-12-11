¡Bombazo! Enzo Pérez está a un paso de ser nuevo refuerzo de un equipo que jugará la Copa Libertadores

Tras su salida de River, Enzo Pérez está muy cerca de ser nuevo jugador de un cuadro que disputará el certamen continental en 2026.

River no tuvo un 2025 a la altura y es por ello que Marcelo Gallardo tomó la drástica medida de darle salida a algunos futbolistas, entre ellos los héroes de Madrid como Enzo Pérez, Nacho Fernández o Milton Casco.

El caso del mediocampista mendocino de 39 años fue especial, ya que tuvo altibajos en su rendimiento a lo largo de la temporada, pero en los momentos donde la pelota quemaba, él siempre estuvo ahí y es por ello que los hinchas estarán siempre agradecidos.

Tras irse del club de sus amores, el ex Maipú y Estudiantes no tiene pensado colgar los botines y es por ello que varios clubes del fútbol argentino comenzaron a sondearlo, pero en las últimas horas hubo un equipo que avanzó en las negociaciones con él, a tal punto que ya tuvo la charla con el DT para encaminar su arribo.

Argentinos Juniors a un paso de abrochar la llegada de Enzo Pérez Si bien resta ultimar detalles, Enzo Pérez tendría todo acordado para convertirse en nuevo refuerzo de Argentinos Juniors, equipo que disputará la Copa Libertadores 2026, según informó Germán García Grova, periodista que cubre el mercado de pases para TyC Sports.