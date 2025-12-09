Copa Sudamericana 2026: con River y San Lorenzo, los 36 clasificados y los ocho que faltan

La Copa Sudamericana 2026 ya empezó a definirse y tiene 36 de los 44 equipos confirmados. Entre ellos aparecen River , que vuelve al certamen después de un año para el olvido , y San Lorenzo , que regresará a la competencia internacional. Los ocho cupos restantes dependen del cierre de las ligas y copas locales en los próximos días.

Por el lado argentino, además del equipo de Gallardo y el Ciclón, estarán Deportivo Riestra, Tigre y Barracas Central, mientras que el sexto boleto saldrá de Racing o Independiente según cómo termine el Torneo Clausura. En Brasil, ya tienen su lugar Gremio, Bragantino, Atlético Mineiro y Santos, con otros dos por confirmar según lo que pase con San Pablo, Corinthians y Vasco da Gama en la Copa Brasil.

Desde la primera fase partirán Bucaramanga, Millonarios, América de Cali, Libertad de Ecuador, Orense, Sportivo Trinidense, Nacional de Paraguay, Recoleta FC, Olimpia, Alianza Atlético de Sullana, Melgar, Deportivo Garcilaso, Cienciano, Defensor Sporting, Boston River, Racing de Montevideo, Montevideo City Torque, Academia Puerto Cabello, Monagas, Caracas y Metropolitanos, instancia que se juega a eliminación directa entre equipos del mismo país según sorteo.

Aún queda movimiento en la definición, porque Racing , San Pablo, Corinthians, Independiente Medellín, Atlético Nacional, Junior y Barcelona SC mantienen posibilidades de meterse en la Copa Libertadores y, si lo logran, cederán sus lugares a otros equipos.

La primera fase tendrá a 32 clubes -cuatro por cada uno de los ocho países que no son Argentina ni Brasil- y dejará 16 clasificados, que se unirán a los seis argentinos, los seis brasileños y los cuatro que lleguen desde la fase 3 de la Libertadores para conformar los 32 participantes de los grupos.

Cuándo empieza la acción en la Copa Sudamericana 2026

Copa Sudamericana River Se terminó el misterio: River, a la Copa Sudamericana. @Sudamericana

La competencia arrancará el 3 de marzo, con los partidos de ida de la fase previa, mientras que el sorteo de grupos se realizará en la semana del 18 de marzo. La primera fecha será el 7 de abril y la fase de grupos terminará el 28 de mayo.

En la semana del 6 de junio será el sorteo del cuadro de octavos rumbo a la gran final. Los octavos, por su parte, se harán entre el 11 y el 20 de agosto, los cuartos se jugarán entre el 8 y el 17 de septiembre, las semifinales se desarrollarán entre el 13 y el 21 de octubre y la gran final está prevista para el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.