El bizarro posteo de Deportivo Riestra dedicado a Neymar por la clasificación a la Copa Sudamericana 2026

Deportivo Riestra hizo una campaña histórica en su segunda temporada en Primera División y logró clasificar (no sin polémicas) a la Copa Sudamericana 2026, habiendo estado incluso cerca de meterse en la Libertadores por la Tabla Anual. Se tratará del certamen más importante de sus 94 años de existencia, ya que será el primero internacional que haya disputado jamás.

La edición del año próximo contará con una gran variedad de equipos de distinto nivel, con muchos debutantes de ligas menores, así como también muchos grandes y/o históricos del continente. Entre ellos, se destaca la presencia del Santos de Neymar, que en la última fecha del Brasileirao consiguió salvarse del descenso y se metió en puestos de copas internacionales.

El posteo de Deportivo Riestra dedicado a Neymar Posteo Riestra Neymar Captura @prensariestra El Malevo, ante la posibilidad de enfrentarse a uno de los gigantes de Brasil, 3 veces campeón de América y 2 del Mundo, y uno de los mejores futbolistas del planeta del Siglo XXI, celebró la clasificación del Peixe en redes sociales, en las que, fiel a su estilo, les dedicó un bizarro posteo.

"Santos clasificó a la Sudamericana y tenemos unas ganas de cruzarnos a Ney...", escribió el equipo de Nueva Pompeya en su cuenta oficial de X. El texto fue acompañado de un fotomontaje en el que se ve al crack brasileño con el uniforme de su equipo en pleno partido, pero editado mediante Photoshop en el Guillermo Laza, el estadio de Riestra.