La familia de un jugador de Boca se cruzó con los hinchas tras la derrota ante Racing

La derrota encendió el mal clima en Boca y un episodio en la platea terminó de calentar la noche en La Bombonera.

En la semifinal ante Racing, hubo un fuerte cruce en la tribuna entre familiares del futbolista y simpatizantes del Xeneize.

Boca quedó afuera del Torneo Clausura tras perder 1-0 con Racing en la Bombonera y la noche dejó un episodio que encendió el fastidio general. Mientras el equipo de Claudio Úbeda no encontraba respuestas dentro de la cancha, en la tribuna se generó un cruce inesperado.

El foco apuntó a Milton Giménez, uno de los más cuestionados por los hinchas del Xeneize, que volvieron a marcarle su falta de eficacia en los últimos partidos. En pleno primer tiempo, el delantero desperdició un par de situaciones y la reacción no tardó en bajar desde las gradas.

El altercado entre los hinchas de Boca y la familia de Milton Giménez La pelea entre el papá de Milton Giménez y los hinchas de Boca La pelea entre el papá de Milton Giménez y los hinchas de Boca @MundoBocaRadio A partir de esas críticas se produjo un encontronazo entre simpatizantes y familiares del ex Banfield. La tensión duró pocos minutos y personal de seguridad intervino para evitar que la discusión pasara a mayores dentro de la Bombonera, informaron desde Mundo Boca Radio.

Milton Giménez fue criticado por los hinchas de Boca Milton Giménez Milton Giménez tuvo un flojísimo rendimiento ante Racing y recibió las críticas de todo el mundo Boca. El malestar siguió en redes sociales, donde el atacante fue tendencia y volvió a ser apuntado por su flojo cierre de año. Más allá del partido contra la Academia, el delantero arrastra un rendimiento irregular que lo dejó en el centro de la escena.