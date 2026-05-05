En la previa de los octavos del Apertura, Boca visita a Barcelona de Ecuador por la Libertadores: hora y TV

Boca visitará este martes a Barcelona de Ecuador , por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores , en un encuentro que podría ser clave para su futuro en el torneo de clubes más importante de América.

El partido, que está programado para las 21, se llevará a cabo en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro será el colombiano Carlos Betancur, mientras que en el VAR estará su compatriota Nicolás Gallo.

Boca llega a este encuentro en un muy buen momento, ya que se afianzó entre los mejores equipos del Torneo Apertura, donde clasificó sin problemas a los playoffs, mientras que tuvo un más que aceptable inicio en esta Copa Libertadores .

Boca viene de perder, con polémica, ante Cruzeiro en Brasil.

Los dirigidos por Claudio Úbeda marchan segundos en el Grupo D luego de tres fechas, producto de las victorias frente a Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador , aunque la semana pasada cayeron 1-0 como visitantes ante Cruzeiro y de esta manera se cortó su racha de partidos invictos.

En caso de conseguir la victoria, el Xeneize quedará muy bien perfilado de cara a las últimas dos fechas, ya que tendrá que jugar ambas en condición de local cuando reciba a Universidad Católica y a Cruzeiro.

Barcelona de Ecuador, obligado a ganar si quiere seguir en la Libertadores

Barcelona de Ecuador, por su parte, atraviesa un muy flojo momento en esta competición, todavía no pudo sumar puntos y está prácticamente eliminado, por lo que se jugará sus últimas fichas ante el equipo argentino.

Barcelona de Ecuador, a la Libertadores: eliminó a Botafogo en la Fase 2. Barcelona de Ecuador está a un paso de quedar eliminado de la Libertadores. Foto: @BarcelonaSC

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Copa Libertadores

Grupo D – fecha 4

Barcelona (Ecu) – Boca (Arg)

Estadio: Monumental Isidro Romero Carbo

Árbitro: Carlos Betancur (Col)

VAR: Nicolás Gallo (Col)

Hora: 21. TV: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium

Barcelona: José Contreras; Gustavo Vallecilla, Alex Rangel, Javier Báez, Brayan Carabalí; Jhonny Quiñónez, Milton Céliz, Matías Lugo, Jandry Gómez; Darío Benedetto y Héctor Villalba. DT: César Farías.

Boca: Leandro Brey; Lautaro Blanco, Ayrton Costa, Lautaro Di Lollo, Marcelo Weigandt; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Fuente: NA