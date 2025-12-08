La cruda confesión de Neymar tras salvarse del descenso con Santos: "No tenía fuerzas para levantarme solo"

Luego del 3-0 ante Cruzeiro con el que Santos aseguró la permanencia, Neymar esgrimió uno de los relatos más duro de su carrera y su vida personal.

Neymar y una de las confesiones más dura de su carrera como futbolista.

La temporada de Santos terminó con alivio deportivo, pero dejó al descubierto un costado inesperado de Neymar. Luego de lograr la permanencia en la última fecha y meterse en la Copa Sudamericana, el crack brasileño sorprendió al contar que atravesó uno de los momentos más duros de su vida profesional.

El duro relato de Neymar sobre cómo vivió el último tiempo en Santos Todo se remonta a los días posteriores a la goleada 0-3 frente a Flamengo por la fecha 33 del Brasileirao, cuando la presión mediática lo dejó al borde del colapso emocional. Según relató el ex Barcelona y PSG, la ola de críticas fue tan intensa que por primera vez sintió que no podía manejarla. “Mi estado emocional llegó a cero. No tenía fuerzas para levantarme solo”, reveló en primera instancia, en una frase que preocupó a todos.

“Después del partido contra el Flamengo recibí demasiadas críticas. Cuando se trata de mí, siempre pasan un poco del límite. Esta vez no aguanté”, confesó. Incluso Neymar admitió que, aunque ya había hecho terapia antes “como autoayuda”, jamás había pedido asistencia.

Vojvoda, Neymar y una charla inédita en plena lucha del Santos por seguir en el Brasileirao. Con Neymar a la cabeza, el Santos se salvó del descenso y jugará la Copa Sudamericana 2026. Foto: Ricardo Moreira / Getty Images Por otra parte, el 10 destacó el rol determinante de quienes lo rodean en el día a día y le gradeció de manera especial al cuerpo técnico y a los compañeros en el Peixe y, sobre todo, a su familia: “Si no fuera por ellos, creo que no tendría fuerzas para volver”. A su vez, soltó: "Confieso que soy muy fuerte emocionalmente, aguanto mucho, pero esta vez no pude”.