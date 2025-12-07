Brasileirao: Palermo no pudo salvar a Fortaleza del descenso y el Santos de Neymar entró a Sudamericana

En una última fecha que definió todo, el Fortaleza de Palermo perdió la categoría y el Santos, de la mano de Neymar, se metió en competencia internacional.

El Brasileirao se ha convertido en la liga más dominante del continente (y una de las mejores del planeta) no solo por su gran e innegable poderío económico, sino también por su formato híper-competitivo en el que todos (o casi todos) los equipos pelean por algo hasta el final del campeonato, sin necesidad de playoffs ni cosas raras.

Con Flamengo campeón a falta de una fecha, en la última jornada, disputada este domingo, se definieron los últimos descensos y las clasificaciones a las competencias internacionales. Entre todos los resultados posibles, se destacan el descenso del Fortaleza de Martín Palermo y la salvación del Santos de Neymar, que logró clasificar a la Copa Sudamericana.

Palermo no pudo salvar a Fortaleza del descenso Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FortalezaEC/status/1997774481109004720?s=20&partner=&hide_thread=false Fim de jogo. pic.twitter.com/rkooS7fKO2 — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) December 7, 2025 El Titán llegó en septiembre a un Tricolor de Aço que estaba muy comprometido con la permanencia, con apenas 15 puntos sumados en 21 fechas disputadas. Y si bien el ciclo del exgoleador no arrancó del todo bien, con 4 derrotas en sus primeros 7 encuentros, luego hilvanó 9 partidos invicto, llegando al duelo decisivo con grandes posibilidades de salvarse, aunque necesitado de ganar.

Sin embargo, el milagro no pudo concretarse y perdió esta tarde por 4-2 como visitante contra Botafogo. Esta caída, sumada a los triunfos de Inter de Puerto Alegre y Vitória (dos rivales directos), condenaron a Fortaleza al 18° lugar y a la pérdida de categoría. Un duro revés para Palermo, que pese a sumar 28 puntos en 17 compromisos dirigidos, no pudo salvar a su equipo.

El Santos de Neymar entró a la Copa Sudamericana Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SantosFC/status/1997782351078629658?s=20&partner=&hide_thread=false A vaga para a CONMEBOL #Sudamericana está GARANTIDA! pic.twitter.com/7aqYMnAIPB — Santos FC (@SantosFC) December 7, 2025 El que sí logró la salvación fue el Santos de Neymar, que tuvo un año bastante malo, pero consiguió repuntar sobre el cierre. Con un sprint final impresionante, pudo llegar a la última fecha fuera de la zona roja, y con la goleada 3-0 de este domingo sobre Cruzeiro, quedó 4 puntos por encima de los puestos de descenso.