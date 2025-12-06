Todos los títulos de Messi tras conquistar la MLS con Inter Miami, la 47° consagración de su carrera

Con el campeonato estadounidense, Lionel Messi suma un total de 47 trofeos, repartidos entre la Selección argentina, el Barcelona, el PSG y el Inter Miami.

Lionel Messi sigue inflando su palmarés. Este sábado, tras una espectacular temporada en cuanto números, se consagró campeón de la MLS 2025 con el Inter Miami al vencer 3-1 a los Vancouver Whitecaps en la final disputada en el Chase Stadium, en la que el astro rosarino dio dos asistencias, una a Rodrigo De Paul y otra a Tadeo Allende.

De este modo, la Pulga ganó el 47° título de su carrera, lo que le permite seguir alejándose de su excompañero Dani Alves (suma 43 campeonatos) como el futbolista más laureado de la historia. Muchos le atribuyen 48 consagraciones, ya que le contabilizan la Supercopa Española 2005 con el Barcelona, aunque el 10 no fue convocado para disputarla ni en el partido de ida ni en el de vuelta, por lo que no suma estrella.

Messi levantó el título de la MLS con Inter Miami Lionel Messi levantó el trofeo de la MLS con Inter Miami El de esta tarde fue su cuarta consagración desde su llegada a las Garzas, que obtuvieron hoy su primer título de la Major League Soccer. El club con el que más vueltas dio Leo fue, obviamente, el Barça, con un total de 34 (24 locales y 10 internacionales). Además, levantó 3 trofeos en su breve paso por el París Saint-Germain (todos a nivel nacional) y 6 con la Selección argentina.

Entre todos estos logros, se destaca, por encima de cualquier otro, la Copa del Mundo levantada en Qatar 2022 con la Scaloneta, el anhelo más grande de Messi desde que pateó una pelota por primera vez en su vida. Un escalón más abajo, aparecen las 4 Champions League conseguidas con el Blaugrana. Además, con el de la MLS, acumula 13 campeonatos de liga entre sus distintos clubes.

Los 47 títulos que ganó Lionel Messi en su carrera Messi ganó el primer Mundial de su carrera el pasado 18 de diciembre. Foto: EFE La Copa del Mundo, el título más importante que ganó Messi en su carrera. EFE 34 con Barcelona: 10 campeonatos LaLiga (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 y 2019), 7 Copas del Rey (2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021), 7 Supercopas Españolas (2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 y 2018), 4 Champions Leagues (2006, 2009, 2011 y 2015), 3 Supercopas UEFA (2009, 2011 y 2015) y 3 Mundiales de Clubes (2009, 2011 y 2015).