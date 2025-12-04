La impactante sentencia de Lionel Messi que remontó a una icónica frase maradoniana: "La pelota siempre me..."

Luego de que le mostraban un video suyo haciendo jueguitos, Lionel Messi explicó su amor por el fútbol con una frase similar al "la pelota no se mancha" de Maradona.

"Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha", soltó alguna vez Diego Armando Maradona, una icónica frase que quedó grabada por la eternidad un 10 de noviembre de 2001, cuando Pelusa tuvo su merecido partido despedida en la Bombonera con su querido Boca. Este viernes, fue el propio Lionel Messi el que trajo a la memoria de todos los argentinos aquella oración con unas palabras que sintetizaron su amor por el fútbol.

A horas del sorteo del Mundial 2026, el 10 habló con ESPN y tocó varios temas interesantes además de todo lo vinculado a la Selección argentina en vistas a la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos-México-Canadá. En ese contexto, hubo un momento muy especial que lo enlazó directamente con Maradona.

Mientras Pablo González, el periodista que lo entrevistó, le mostraba un video suyo haciendo jueguitos en su Rosario natal en 2004, año en el que justamente debutó con la camiseta de Barcelona, la Pulga expresó sus sentimientos y comenzó diciendo: "Toda la vida me encantó jugar al fútbol, lo hago desde chiquito y lo disfruto".

La frase maradoniana de Lionel Messi que sintetizó su amor por el fútbol "La pelota siempre me llama": la sentencia de Lionel Messi que remontó a una icónica frase de Maradona. "La pelota siempre me llama": la sentencia de Lionel Messi que remontó a una icónica frase de Maradona. Video: ESPN Pero enseguida lanzó una frase que hizo recordar a la famosa cita de Diego en la cancha de Boca. Con la timidez que lo caracteriza a la hora de declarar, Messi sentenció: "La verdad es que no soy de hacer jueguitos y todas esas cosas que se hacen, pero la pelota siempre me llama".