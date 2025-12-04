¡Sorpresa! Quién será el argentino que ingresará al sorteo con la Copa del Mundo en sus manos

A un día del sorteo del Mundial 2026, se reveló que un protagonista argentino entrará a la ceremonia acompañado del prestigioso trofeo. De quién se trata.

Este viernes, se realizará el sorteo para el Mundial 2026 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas ubicado en Washington D.C. y la FIFA ya seleccionó quién será el encargado de ingresar con la Copa del Mundo: la gran sorpresa es que será un argentino.

Lionel Scaloni, el elegido por FIFA para ingresar al sorteo con la Copa del Mundo El elegido es nada menos que Lionel Scaloni. La noticia fue revelada por Ariel Senosiain, quien, en el programa Dale al medio de TyC Sports, confirmó que el Gringo se hará presente en el lugar de los hechos no solo para conocer a los rivales de la Selección argentina, sino que también para realizar la presentación del prestigioso trofeo.

El entrenador de la Albiceleste tomará la posta y será uno de los protagonistas del tan esperado sorteo al ingresar a la ceremonia con el Mundial en sus manos, un gesto simbólico que lo pone en la misma línea de algunas de las grandes figuras que hicieron lo propio en ediciones anteriores.

Scaloni se convirtió en el tercer entrenador de la historia de la Selección argentina en salir campeón mundial. Scaloni se convirtió en el tercer entrenador de la historia de la Selección argentina en salir campeón mundial. Quiénes entraron con la Copa del Mundo en anteriores sorteos En el sorteo de la cita mundialista 2018, por ejemplo, el elegido fue Miroslav Klose, leyenda ya retirada y una de las figuras del título de Alemania en Brasil 2014. Años más tarde, para el sorteo de Qatar 2022, el rol quedó en manos de Didier Deschamps, el técnico que había llevado a Francia a la gloria Rusia 2018.