Goleada y clasificación: ¡la Selección argentina de futsal femenino está en semis!

Con la presencia de dos jugadoras mendocinas, la Selección argentina se metió entre las 4 mejores del certamen tras golear a Colombia en cuartos.

La Selección argentina de futsal femenino goleó a Colombia 4 a 1 en el encuentro correspondiente a los cuartos de final de la primera edición de la Copa Mundial Femenina 2025, y consiguió meterse en una de las semifinales. El encuentro se disputó en el PhilSports Arena, en Filipinas, sede de la competencia.

Con este resultado, el equipo dirigido por Nicolás Noriega y que cuenta con las mendocinas Ana Ontiveros y Mailén Romero, avanzó a la semifinal del torneo que se jugará el viernes a las 7 de nuestro país, y espera por su rival, que se definirá en el cruce entre Portugal e Italia.

argentina futsal Las chicas argentinas celebran uno de los tantos de este lunes. Prensa Selección argentina El encuentro comenzó con una Argentina dominante en el juego y en el resultado. A los cinco minutos del primer tiempo, Lucía Rossi conectó un remate que rompió la red del conjunto cafetero para convertir el primero. Tres minutos más tarde, Carina Núñez se encontró con la pelota luego de un tiro de Silvina Nava y marcó el segundo. Un minuto después, Rossi marcaría el tercero para las albicelestes y el segundo en su cuenta personal.

Colombia descontó sobre el final d ela primera mitad, con un tanto de Laura Bustos para el 3 a 1 parcial.

En el arranque de la segunda mitad ambas selecciones se repartieron la tenencia de la pelota y les costó inquietar el arco rival. Pero desde un lateral, en una jugada preparada muy bien ejecutada por Anita Ontiveros, Silvina Nava conectó la pelota y marcó el cuarto para alejarse aún más en el marcador y poner el 4 a 1 que sería definitivo.