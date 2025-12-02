El recuerdo de Enzo Fernández sobre sus cánticos racistas y la reacción de sus compañeros en Chelsea: "Fue un momento muy difícil"

Enzo Fernández, que había quedado en el ojo de la tormenta luego de la consagración en la Copa América 2024, explicó cómo logró dejar todo en el pasado.

Hace un año y medio, tras la consagración en la Copa América 2024, la Selección argentina se vio envuelta en una fuerte polémica por el repudiable cántico racista contra Francia que entonaron varios jugadores en el avión. El episodio se viralizó por un vivo de Instagram de Enzo Fernández, quien rápidamente quedó en el ojo de la tormenta.

El ex River fue el principal foco de la críticas y repudio en las redes, la prensa y todo el mundo del fútbol, incluidos varios compañeros suyos del Chelsea FC. El volante campeón del mundo, que inmediatamente pidió las disculpas públicas correspondientes, debió realizar un arduo trabajo para reconciliarse y limpiar su imagen, aunque el tiempo logró sanar todas las heridas y hoy es uno de los jugadores más importantes del plantel, siendo el segundo capitán del equipo.

Enzo Fernández recordó los problemas que tuvo por sus cánticos racistas Enzo Fernández recordó los problemas que tuvo por sus cánticos racistas "Fue un momento muy difícil para mí personalmente y lo sufrí mucho", reconoció Fernández en diálogo con el podcast Give me Sport. "Lo que pasó no es algo que me caracterice. Siempre entendí la postura de mis compañeros, así que lo primero que hice fue llamarlos y decirles que no me iba a tomar vacaciones porque quería volver para hablar con ellos personalmente, mirarlos a la cara y contarles qué tipo de persona soy y cuáles son mis valores", continuó recordando.

Afortunadamente, hubo una buena recepción en el plantel de los Blues: "Lo entendieron y hoy en día nos llevamos muy bien. Todo quedó en la nada y gracias a Dios hoy mantenemos una unión muy buena dentro del vestuario", aseguró. Y se explayó: "Fue un momento de euforia en el que no quería herir a nadie. Era solo una canción que cantamos en Argentina como parte del 'folclore del fútbol', como le decimos".