La repudiable frase homofóbica del nuevo DT de Inter de Porto Alegre, que pelea por no descender en Brasil: "No quiero camisetas rosas, parecen..."

Abel Braga, quien asumió en Inter tras el despido de Ramón Díaz, lanzó una polémica declaración en conferencia que generó indignación en redes. Luego, pidió perdón.

Abel Braga y un fuerte exabrupto en su presentación en Inter de Porto Alegre.

A horas de haber despedido a Ramón Díaz luego del lapidario 1-5 ante Vasco da Gama que lo dejó en zona de descenso directo, Inter de Porto Alegre presentó oficialmente a Abel Braga como su nuevo DT a falta de dos fechas para el cierre del Brasileirao. Sin embargo, el técnico arrancó su ciclo con una frase que causó muchísima indignación.

En su primer discurso en conferencia de prensa, el entrenador brasileño de 73 años lanzó una frase homofóbica que sorprendió a todos los periodistas en la sala y generó un repudio generalizado en las redes sociales.

La frase homofóbica del nuevo DT de Inter de Porto Alegre en conferencia "No quiero que mi equipo se entrene con camisetas rosas, parecen un grupo de maricas", lanzó Braga. Debido a la repercusión negativa que generó esta polémica declaración, Braga utilizó su cuenta de Instagram para pedir perdón por sus dichos.

"Aficionados del Inter, antes que nada reconozco que no me expresé bien sobre el color rosa en mi rueda de prensa. Antes de que esto se difunda, les ofrezco disculpas. Los colores no definen géneros. Lo que define es el carácter. El Internacional necesita paz y mucho trabajo. ¡Vamos, Inter!", escribió el técnico, lamentándose por su desafortunada declaración.