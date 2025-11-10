Inter de Porto Alegre sacó un comunicado tras el lamentable comentario machista de Ramón Díaz: la reacción del DT
Luego de las repudiables declaraciones de Ramón Díaz y su posterior pedido de disculpas, el Inter de Porto Alegre se expidió de manera oficial.
El Inter de Porto Alegre de Ramón Díaz atraviesa un mal momento en el Brasileirao, 15° en la tabla de posiciones y con 5 partidos consecutivos sin ganar. Tras el empate del sábado por 2-2 como local frente a Bahia, el entrenador argentino quedó en el ojo de la tormenta por su comentario racista al quejarse del arbitraje.
"El fútbol es para hombres, no para chicas, es para hombres. Tenemos que tener mucho cuidado, el club tiene que tener mucho cuidado con los árbitros. Con lo que pasó hoy. Y hubo un partido en el que Romero marcó un gol y también fue anulado", apuntó el riojano en conferencia de prensa, al señalar una jugada puntual que el juez del encuentro revisó en el VAR.
El repudiable comentario machista de Ramón Díaz
Sus lamentables dichos generaron mucha repercusión y una indignación generalizada en los medios de comunicación y redes sociales. Ante las críticas, el Pelado terminó pidiendo perdón en su cuenta de Instagram: "En mi rueda de prensa posterior al partido de ayer, hice una desafortunada comparación al referirme a una jugada específica. Reconozco que me equivoqué en mi razonamiento y pido disculpas. Siempre debemos mejorar, y espero que este episodio nos sirva de aprendizaje", publicó en la mañana del domingo. Y paralelamente, el Colorado gaúcho se expidió al respecto con un comunicado oficial.
El comunicado del Inter de Porto Alegre
"En la rueda de prensa posterior al partido de ayer, el entrenador Ramón Díaz hizo una desafortunada comparación al comentar una jugada concreta del encuentro. Reconoce que se expresó de forma inapropiada y se disculpa por lo sucedido, haciendo hincapié en que el episodio sirve como lección y refuerza la importancia de la mejora continua", comienza el descargo de la institución de Rio Grande do Sul.
"El Sport Club Internacional reafirma su compromiso de respetar y valorar a la mujer en todos los ámbitos del deporte y la sociedad. El lugar de la mujer está donde ella quiera estar", resalta luego. Y continúa en la misma sintonía "El club es reconocido por su larga trayectoria de defensa del fútbol femenino y la fuerte presencia femenina entre sus miembros, siendo una de las instituciones con mayor participación de mujeres entre sus miembros en el país".
"Como sede de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, Internacional refuerza, en la práctica, su compromiso con la igualdad, la inclusión y el respeto, valores que forman parte de la identidad del club", concluye finalmente el comunicado, que de todos modos no logró calmar del todo las aguas, lo que se vio reflejado en los comentarios de los hinchas en el posteo.