La repudiable frase machista de Ramón Díaz tras el empate del Inter de Porto Alegre frente a Bahía: "El fútbol es para..."

Ramón Díaz explotó contra el arbitraje tras el empate de su equipo frente al Bahía y lanzó una frase que generó mucha controversia en redes.

El Inter de Porto Alegre comandado por Ramón Díaz no atraviesa un buen presente en el Brasileirao. El Colorado se ubica en el puesto 15 y está a cuatro puntos del Santos (equipo que debe dos partidos y que está en zona de descenso).

El pasado sábado por la noche, el equipo del Pelado igualó 2-2 frente a Bahía en un partido polémico y estiró su mala racha al frente del Inter de Porto Alegre (de los últimos 10 ganó dos, empató cuatro y perdió otros cuatro). No obstante, elenco DT no se fue para nada conforme con la terna arbitral tras el tanto anulado a Johan Carbonero tras una supuesta falta de Gabriel Mercado a William José, que el árbitro revisó a través del VAR.

La repudiable frase machista de Ramón Díaz tras el empate del Inter de Porto Alegre Ante ello, Ramón Díaz explotó en conferencia de prensa y lanzó una repudiable frase machista que generó mucha polémica y bronca en las redes sociales: "El fútbol es para hombres, no para chicas, es para hombres. Tenemos que tener mucho cuidado, el club tiene que tener mucho cuidado con los árbitros. Con lo que pasó hoy. Y hubo un partido en el que Romero marcó un gol y también fue anulado", lanzó.

La repudible frase machista de Ramón Díaz tras el empate de Inter de Porto Alegre “Tienen que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Voy a hablar con el presidente. No puede ser que, en un club tan importante, pase esto, lo que pasó hoy. Porque fue increíble”, agregó.

El pedido de disculpas de Ramón Díaz Finalmente, este domingo por la mañana, el Pelado subió una historia a sus redes sociales pidiendo disculpas por la frase que dijo en la conferencia: "En mi rueda de prensa posterior al partido de ayer, hice una desafortunada comparación al referirme a una jugada específica. Reconozco que me equivoqué en mi razonamiento y pido disculpas. Siempre debemos mejorar, y espero que este episodio nos sirva de aprendizaje".