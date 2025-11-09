La sentida dedicatoria de Claudio Úbeda a la memoria Miguel Ángel Russo tras ganar el Superclásico: "Estoy seguro que está festejando"

Tras el triunfo ante River, Claudio Úbeda se quebró al recordar a Russo y le dedicó la victoria en una declaración cargada de sentimiento y respeto.

El Superclásico tuvo un cierre lleno de emoción para Claudio Úbeda. Después del triunfo ante River en La Bombonera, el entrenador interino de Boca sorprendió con una dedicatoria muy especial: recordó a Miguel Ángel Russo, con quien compartió años de trabajo, y le dedicó la victoria en su memoria.

"Cuando terminó el partido me abracé mucho con Juvenal porque nos acordamos de Miguel. Gran parte de todo lo que se ve del equipo es imagen de él. Estoy seguro de que está festejando con nosotros desde arriba y queríamos compartirlo con él y con su familia, que siempre está cerca nuestro también", expresó Úbeda conmovido tras el encuentro.

Claudio Úbeda y un homenaje a Miguel Ángel Russo que emocionó a todos Claudio Úbeda le dedicó el triunfo a la memoria de Miguel Ángel Russo Claudio Úbeda le dedicó el triunfo a la memoria de Miguel Ángel Russo<> ESPn El técnico, que formó parte del cuerpo de trabajo de Russo durante casi cinco años, destacó el vínculo que los unía dentro y fuera de la cancha. "Después de casi 5 años de estar juntos con Miguel, siempre hablábamos permanentemente del futuro, de cada uno de nosotros, y entendía que el día que Miguel no estuviese íbamos a seguir como cuerpo técnico a partir de su legado", agregó.

Con la voz entrecortada, Úbeda recordó también lo mucho que lamentó su partida. “Lamentablemente, Miguel se fue mucho antes de tiempo. Hubiésemos querido seguir muchísimo tiempo más junto a él”, cerró el DT, dejando una imagen de respeto y admiración hacia uno de los entrenadores más queridos del fútbol argentino.