Los dos técnicos argentinos nominados a mejor DT del año: uno dirige en Europa y el otro en Argentina

La IFFHS dio a conocer a los 20 nominados a ser el mejor técnico del mundo en 2025 y, dentro de una lista de nombres top, se encuentran un par de argentinos. ¿Quiénes son?

En un año cargado de reconocimientos, dos entrenadores argentinos con pasado y presente en el fútbol local fueron nominados por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) a ser el mejor técnico del mundo 2025. Compiten contra otros 18 candidatos a quedarse con el prestigioso premio.

Entre ambos, el que menos llamó la atención fue el nombre de Diego Simeone, quien ya sabe -y muy bien- sobre este tipo de reconocimientos: se quedó con la edición de 2016 y, como si fuera poco, en 2021 fue elegido mejor técnico de la década por la misma entidad. El Cholo, símbolo del Atlético de Madrid, está por cumplir 14 años ininterrumpidos en el cargo, un récord absoluto en las grandes ligas europeas.

La gran sorpresa: Gustavo Costas, nominado a ser el técnico del año Por otra parte, la mayor sorpresa en la lista es Gustavo Costas, el entrenador de Racing. En su tercer ciclo como DT de la Academia, consiguió cambiarle la cara a un equipo que venía golpeado y sin rumbo. Llegó a comienzos de 2024 y, bajo su conducción, el club de Avellaneda se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2024, celebró la Recopa Sudamericana 2025 y volvió a una semifinal de Copa Libertadores después de 28 años (cayó ante Flamengo, 1-0 en el global).

Gustavo Costas Fotobaires Entre los nominados también aparecen figuras como Luis Enrique (PSG), Mikel Arteta (Arsenal), Xabi Alonso (Real Madrid), Hansi Flick (Barcelona) y Vincent Kompany (Bayern Múnich), entre otros. Por otra parte, en Sudamérica también se encuentran ternados Abel Ferreira (Palmeiras), Filipe Luis (Flamengo) y Tiago Nunes (Liga de Quito)

La IFFHS entrega este premio desde 1996 y solo dos argentinos pudieron ganarlo a lo largo de la historia: Carlos Bianchi, en dos ocasiones (2000 y 2003, ambas en Boca) y el propio Simeone en 2016. ¿Quedará en manos del Cholo o Costas? Difícil, pero...