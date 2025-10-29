Fin del sueño: Racing empató 0-0 con Flamengo y quedó eliminado de la Copa Libertadores

Pese a ser superior y jugar con un hombre más durante varios minutos, Racing no pudo quebrar la resistencia de Flamengo y se quedó sin final de la Libertadores.

Tomás Conechny, de Racing, disputa el balón con Leonardo Ortiz. de Flamengo, en el estadio Presidente Perón por la semi de vuelta de la Copa Libertadores.

Racing empató 0-0 con Flamengo de Brasil en el partido que disputan esta noche, en el estadio Presidente Perón, por el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores 2025.

En un partido sin goles, la jugada más clara del conjunto argentino llegó a los 11 minutos, con un centro desde la derecha y cabezazo del delantero Tomás Conechny, que el arquero Agustín Rossi pudo desviar sobre su poste derecho.

El atajadón de Rossi a Conechny para evitar el primero de la Academia El atajadón de Rossi para evitar el gol de Conechny El atajadón de Rossi para evitar el gol de Conechny<> ESPN En busca de la final, el último equipo argentino debe remontar el 0-1 del Maracaná. El ganador enfrentará al vencedor entre Liga de Quito y Palmeiras, que se define este jueves.