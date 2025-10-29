¡Bombazo total! Aseguran que River llamó a Paulo Dybala para sumarlo al nuevo equipo de Gallardo: su respuesta

Paulo Dybala fue protagonista del fin de semana en el fútbol europeo tras convertir el gol de la victoria de la Roma por 1-0 ante Sassuolo. Su gran rendimiento volvió a ponerlo en la mira de Lionel Scaloni y del cuerpo técnico de la Selección argentina , que lo contactó recientemente para transmitirle que debe estar atento de cara a la próxima fecha FIFA .

Aunque no le garantizaron una convocatoria, el mensaje fue claro: Dybala podría ser tenido en cuenta para los amistosos previos al Mundial 2026. Además, se filtró que el futbolista cordobés fue tentado por uno de los grandes de Argentina: River Plate .

En paralelo a su buen presente en Italia, Dybala también habría recibido un contacto inesperado desde Argentina. Según reveló el periodista Fernando Czyz en DSports, un importante dirigente de River Plate se comunicó con el entorno del jugador hace poco para tantear la posibilidad de sumarlo al nuevo proyecto encabezado por Marcelo Gallardo .

Un detalle clave

Otro de los que habló sobre el tema fue Hernán Castillo, quien ratificó la información en su programa Love Stream. “Lo de Dybala a River es verdad lo que se está diciendo. Hay algo dando vueltas, un intento. La chance de que venga es con Gallardo como entrenador claramente. Eso es parte del proyecto que viene”, aseveró el periodista.

En la misma línea, Hernán Claus agregó que el cordobés tiene el deseo de volver a la Argentina por el embarazo de Oriana Sabatini, su esposa. De esta manera, parece que River tomó la delantera para quedarse con Dybala, y lejos de rechazar la propuesta, La Joya estaría lista para escuchar y negociar su llegada al Millonario a partir de enero de 2026. Las próximas semanas serán decisivas, y no se descarta que Boca también entre en la puja por el delantero.

dybala sabatini.jpg Aseguran que Dybala tiene el deseo de volver a la Argentina por el embarazo de Oriana Sabatini, su esposa.

Boca, ¿descartado?

En agosto, el nombre de Paulo Dybala volvió a instalarse con fuerza en el universo de Boca Juniors. El rumor tomó impulso luego de que su esposa, Oriana Sabatini, deslizó en una entrevista qué debería hacer el club de la Ribera para intentar ficharlo.

Ante la repercusión, el delantero de la Roma fue consultado y no esquivó la pregunta. Durante su participación en el programa Sería Increíble, emitido por Olga, Dybala reaccionó con una sonrisa cuando le plantearon la posibilidad de vestir la camiseta azul y oro. Sin embargo, rápidamente aclaró que la opción está lejana por su presente en Italia: “Tengo contrato acá con Roma, así que por ahora sigo comiendo asados acá en Roma”, afirmó, descartando cualquier llegada inmediata al Xeneize. Aunque el “por ahora” pareció dejar la puerta abierta a futuro.

Qué dijo el suegro de Dybala, fanático de River

En este contexto, el suegro de Dybala, Osvaldo Sabatini, también se refirió al tema. “Me parece que no vuelve al fútbol argentino. Todavía tiene dos años en la Roma y si sigue jugando bien lo van a buscar de Europa”, sostuvo durante una entrevista en septiembre. Reconocido hincha millonario, bromeó sobre la chance de que su yerno vista la camiseta de Boca: “Siempre lo jodo a Paulo con que tiene una zurda mágica para jugar en River. Él tiene la ilusión de seguir jugando en Europa. Paredes le taladra la cabeza. Yo le dije que si viene a jugar a Boca va a haber un problema serio en la familia”, contó entre risas.

De esta forma, la novela sobre el futuro de Paulo Dybala sigue sumando capítulos, con River tomando ventaja, Gallardo como figura central del proyecto y Boca sin perder la esperanza de tentar a La Joya en su eventual regreso al país.