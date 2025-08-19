Paulo Dybala aclaró su situación: la respuesta ante los rumores que lo vinculan a Boca

El nombre de Paulo Dybala volvió a sonar en Boca Juniors y fue el propio jugador el encargado de dar detalles sobre su futuro.

La Joya respondió a los rumores sobre Boca y habló de su presente en Italia.

Durante su participación en el programa Sería Increíble, emitido por Olga, Dybala reaccionó con una sonrisa cuando le plantearon la posibilidad de vestir la camiseta azul y oro. Sin embargo, rápidamente aclaró que la opción está lejana por su presente en Italia: “Tengo contrato acá con Roma, así que por ahora sigo comiendo asados acá en Roma”, afirmó, descartando cualquier llegada inmediata al Xeneize. Aunque el "por ahora" pareció dejar la puerta abierta a futuro.

Mirá lo que dijo Paulo Dybala La respuesta de Paulo Dybala a los rumores que lo vinculan con Boca La respuesta de Paulo Dybala a los rumores que lo vinculan con Boca La Joya también hizo referencia a su relación con Leandro Paredes, actual jugador de Boca y excompañero suyo en la Roma. Entre risas, contó: “Perdimos unos amigos con los que nos juntamos mucho, entonces calculo que va a haber menos asado, pero seguramente alguno va a salir”. Y cuando le sugirieron sumarse al equipo argentino para compartir esos encuentros, agregó: “Si yo sé que hay alguien que hace el asado mejor que yo, no me meto”.

Paredes dejó su mensaje de apoyo para Dybala. Foto: Instagram @leoparedes20 Paulo Dybala hizo referencia a su relación con Paredes. Foto: Instagram @leoparedes2 El futuro de Dybala en Roma Dybala, de 31 años, tiene contrato con la Roma hasta junio de 2026, con una cláusula que habilita una extensión por una temporada adicional. Según La Gazzetta dello Sport, la dirigencia planea revisar ese vínculo en los próximos meses, incluso con la posibilidad de ajustar el salario.