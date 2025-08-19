La respuesta de Oriana Sabatini sobre Paulo Dybala a Boca que ilusiona a los hinchas xeneizes: "Lo tienen que llamar y..."

La esposa de Paulo Dybala lanzó una contundente frase sobre el futuro del futbolista e ilusionó a todos los hinchas del cuadro azul y oro.

Los hinchas de Boca aún sueñan con contar con dos campeones del mundo en su plantel actual y es que tras la llegada de Leandro Paredes en este mercado de pases, también mantienen la esperanza de que Paulo Dybala también se ponga la camiseta azul y oro en un futuro.

Esto se debe a que el contrato del campeón del mundo en Qatar 2022 con la Roma se termina en 2026 y es ahí que todos le piden que regrese al país para jugar en el cuadro de la Ribera, aunque no depende 100% por de él, ya que la dirigencia tendría que llamarlo y comenzar a negociar su contrato. Por su parte, la Joya siempre dejó en claro su fanatismo por el Xeneize, incluso cuando jugaba en Instituto de Córdoba.

La frase de Oriana Sabatini sobre una posible llegada de Paulo Dybala a Boca Ahora, quien también habló sobre este tema y lanzó una contundente frase que alimentó la ilusión de todos los fanáticos xeneizes fue Oriana Sabatini, esposa del futbolista de la Selección argentina. En diálogo con el programa “Sería increíble” de Olga TV, conducido por Damián Betular y Eial Moldavsky, la mujer de la Joya lanzó: “No depende de mí, chicos. Lo tienen que llamar y él tiene que querer”.

Oriana Sabatini habló sobre una posible llegada de Dybala a Boca (Créditos: OLGA TV) Además, durante la entrevista, los conductores insistieron en el tema y preguntaron si el traspaso dependía del llamado de algún periodista o representante. Sabatini respondió: “Hace falta un poquito más que solo lo llame Eial. ¡No se conocen!, no va a venir porque él se lo diga”, aportando un tono distendido a la discusión. Incluso, volvió a dejar en claro que la decisión no pasa por ella sino por el futbolista y que, para que exista alguna posibilidad, deben alinearse las voluntades de la dirigencia y del propio jugador.