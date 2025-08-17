La fuerte sentencia de Russo tras el 3-0 de Boca ante Independiente Rivadavia: "Tenemos la responsabilidad de siempre..."

Boca volvió a ganar después de 12 encuentros y Miguel Ángel Russo, que todavía no había sumado de a 3 desde su llegada, expresó su desahogo luego del partido.

Tras casi 4 meses y 12 partidos sin conocer la victoria, Boca Juniors volvió a sonreír y venció 3-0 a Independiente Rivadavia. Esta goleada le permitió además a Miguel Ángel Russo cortar su funesta racha de 16 encuentros sin triunfos como DT del cuadro de la Ribera, 8 en el ciclo anterior en 2021 y otros 8 en el actual.

Luego del cotejo disputado en el Bautista Gargantini, el entrenador habló en conferencia de prensa y expuso su desahogo después de tanto tiempo sin alegrías: "El triunfo suma, lo vinimos a buscar, fuimos inteligentes. Suma para el plantel y me alegro porque están contentos, están felices, necesitaban algo así. Hay que seguir trabajando y creciendo", apuntó al respecto.

Las declaraciones de Miguel Ángel Russo en conferencia de prensa Las declaraciones de Miguel Ángel Russo en conferencia de prensa "En Argentina hoy no tenés a un equipo que decís 'a este le gano 5-0'. Hoy hubo un rival muy competitivo y con respeto. En definitiva, hay que estar preparado para todo, tenemos que mejorar y elevar los niveles. Ahora vendrá un partido difícil de local (contra Banfield) para el que hay que estar preparados, en el fútbol argentino cambia todo permanentemente", señaló acerca de la fuerte diferencia que le sacaron a la Lepra.

Por otro lado, cuando le consultaron si sentía la actitud de los jugadores fue un voto de confianza para con él en este momento tan complicado, fue tajante: "No lo siento como un respaldo del plantel, nosotros venimos bien, hablando mucho, dialogando mucho. Es normal y natural eso, hablamos de lo bueno y lo malo, para poder crecer, marcamos una línea para que crezcan y tengan alto nivel; esto es Boca".