La inédita medida de Miguel Ángel Russo para la visita de Boca a Independiente Rivadavia

Boca atraviesa un momento delicado y Miguel Ángel Russo decidió que todo el plantel viaje a Cuyo para el partido del domingo ante Independiente Rivadavia.

Miguel Ángel Russo, a todo o nada: Boca viaja a Mendoza con el plantel completo, incluidos lesionados, para enfrentar a Independiente Rivadavia.

En medio de una racha negativa y con la urgencia de volver al triunfo, Miguel Ángel Russo tomó una medida inédita en su tercer ciclo como entrenador de Boca: para el partido del domingo ante Independiente Rivadavia en Mendoza (20:30), viajarán todos los jugadores que forman parte activa del plantel, incluso los lesionados.

La lista oficial se dará a conocer tras la práctica del sábado, pero ya se sabe que estarán los tres arqueros (Agustín Marchesín, Leandro Brey, Javier García), nueve defensores, diez mediocampistas, siete delanteros y dos lesionados: Ander Herrera y Tomás Belmonte. Quedarán al margen Cristian Lema y Marcelo Saracchi, apartados por decisión institucional.

Según explicaron desde el cuerpo técnico, la intención es enviar un mensaje interno de unidad y compromiso: “La situación requiere de todos”, es la idea que se busca reforzar de cara a un duelo que Russo considera clave para revertir el momento.

El posible equipo de Boca ante Independiente Rivadavia

En la práctica de fútbol en la Bombonera, Russo probó variantes pero el once probable sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes; Brian Aguirre, Miguel Merentiel, Alan Velasco; Edinson Cavani.