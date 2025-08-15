La impactante suma que juntaron los hinchas de Godoy Cruz para ayudar al simpatizante hospitalizado

La movida solidaria duró apenas unas horas y alcanzó para juntar los fondos necesarios para que Rodrigo Sosa pueda volver a Mendoza.

Rodrigo Sosa sufrió fractura de tobillo producto de una caída cuando intentaba escapar de las agresiones.

El día después de la barbarie en el Mineirao, en donde decenas de hinchas de Godoy Cruz fueron brutalmente atacados por personal de seguridad del estadio tras el partido de la Copa Sudamericana, se conocieron detalles de la situación de Rodrigo Sosa, el hincha del Tomba que tuvo que ser intervenido ante las lesiones que sufrió.

Debido a los gastos que el simpatizante tenía que afrontar, no sólo para la atención médica sino también para el traslado de regreso a Mendoza, el mundo Godoy Cruz se puso rápidamente a disposición y lanzaron una campaña para poder darle una mano a Sosa, quien tuvo que ser operado de una lesión importante en uno de sus tobillos.

Godoy Cruz Atlético Mineiro incidentes A media mañana de este viernes, los hinchas iniciaron la campaña en redes sociales que finalizó en horas de la tarde, debido a la importante suma de dinero que pudieron recaudar en apenas un puñado de horas.

La impactante suma que juntaron los hinchas de Godoy Cruz “Gracias a todas las donaciones de socios, hinchas y jugadores se solventaron todos los gastos de comida, medicamentos y traslado de Rodrigo a Mendoza”, expresaron los encargados de esta campaña en un comunicado.