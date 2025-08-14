Fueron "borrados" por Miguel Ángel Russo, pero seguirán en Boca por falta de ofertas

Los defensores Marcelo Saracchi y Cristian Lema continuarán en Boca Juniors hasta diciembre de 2025 tras no concretarse su salida ni recibir ofertas.

Marcelo Saracchi y Cristian Lema permanecerán en Boca Juniors hasta diciembre de 2025, luego de que no se concretaran sus salidas ni llegaran propuestas de otros clubes. Ambos jugadores cumplirán sus contratos y quedarán en libertad de acción a partir de 2026, momento en el que podrán decidir su futuro profesional.

Saracchi y Lema seguirán en Boca A diferencia de Marcos Rojo, quien ya debutó con Racing tras desvincularse del club, Saracchi y Lema no lograron cerrar acuerdos para marcharse. El lateral uruguayo estuvo cerca de incorporarse a Independiente, pero las negociaciones se estancaron y el conjunto de Avellaneda priorizó otras incorporaciones: Facundo Zabala y Milton Valenzuela.

Por su parte, Lema intentó rescindir su contrato luego de quedar fuera del plantel. Presentó una propuesta formal que fue rechazada por la dirigencia, y la contraoferta presentada por Boca tampoco prosperó.

Ante esta situación, ambos jugadores continuarán entrenando de manera diferenciada y en horarios alternativos al grupo principal, decisión avalada por el cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo y la dirigencia del club.