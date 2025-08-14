Fueron "borrados" por Miguel Ángel Russo, pero seguirán en Boca por falta de ofertas
Marcelo Saracchi y Cristian Lema permanecerán en Boca Juniors hasta diciembre de 2025, luego de que no se concretaran sus salidas ni llegaran propuestas de otros clubes. Ambos jugadores cumplirán sus contratos y quedarán en libertad de acción a partir de 2026, momento en el que podrán decidir su futuro profesional.
Saracchi y Lema seguirán en Boca
A diferencia de Marcos Rojo, quien ya debutó con Racing tras desvincularse del club, Saracchi y Lema no lograron cerrar acuerdos para marcharse. El lateral uruguayo estuvo cerca de incorporarse a Independiente, pero las negociaciones se estancaron y el conjunto de Avellaneda priorizó otras incorporaciones: Facundo Zabala y Milton Valenzuela.
Por su parte, Lema intentó rescindir su contrato luego de quedar fuera del plantel. Presentó una propuesta formal que fue rechazada por la dirigencia, y la contraoferta presentada por Boca tampoco prosperó.
Ante esta situación, ambos jugadores continuarán entrenando de manera diferenciada y en horarios alternativos al grupo principal, decisión avalada por el cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo y la dirigencia del club.
Mientras tanto, Marcos Rojo se convirtió en el sexto refuerzo de Racing en este mercado de pases. El defensor debutó ante Peñarol por la Copa Libertadores tras llegar al club con el pase en su poder. Formado en Estudiantes de La Plata, rescindió su contrato con Boca la semana pasada y en los próximos días firmará oficialmente con Racing, sumándose al equipo dirigido por Gustavo Costas para el segundo semestre del año.