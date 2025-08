Los desafiantes posteos de Saracchi y el mánager de Rojo tras la conferencia de Russo en Boca

Más allá de la primera rueda de prensa brindada en horas del mediodía, horas más tarde Russo dio una nota mano a mano al programa Líbero en TyC Sports y allí fue donde el entrenador contó que fue el propio club fue el que tomó la decisión de apartar a los tres jugadores del plantel profesional y no el cuerpo técnico como había trascendido.

Casualmente, luego de esas declaraciones del DT ex San Lorenzo fue Marcelo Saracchi quien publicó un explosivo mensaje en Instagram citando una famosa frase de Ernesto Che Guevara: "Es mejor morir de pie, que vivir arrodillado", sentenció el lateral izquierdo por medio de una historia que refleja su presente conflictivo en Boca .

La fuerte historia de Marcelo Saracchi después de las declaraciones de Russo.

Y es que, tras ser marginado, el ex River hizo todo lo posible para que la dirigencia acepte dejarlo ir a préstamo a Independiente, cuando el equipo de Avellaneda pujó por él para reemplazar a Álvaro Angulo. Después de que esa opción no prospere, Saracchi elevó dos propuestas al Xeneize para rescindir su contrato, pero desde el club le pidieron que traiga una oferta ya que no están dispuestos a liberarlo cuando todavía le quedan dos años y medio de vínculo. Difícil...